Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Δείτε την ασημένια μπομπονιέρα του γάμου τους με τα μονογράμματα

Ο γάμος της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής showbiz.

Το διάσημο ζευγάρι ενώθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1965 στους Δελφούς, παρουσία πλήθους θαυμαστών και δημοσιογράφων.

Δεκαετίες αργότερα, ο γιος τους Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από τις αυθεντικές μπομπονιέρες του γάμου τους. Η μπομπονιέρα ήταν ασημένια και επρόκειτο για ένα μικρό κουτί που έφερε τα μονογράμματα των νεονύμφων.

Στη λεζάντα της ανάρτησης υπήρχε μόνο η ιστορική ημερομηνία: "18 Ιανουαρίου 1965".

Ο γάμος αυτός είχε φιλοξενηθεί σε ένα από τα πιο όμορφα ξενοδοχεία στους Δελφούς με εκπληκτική θέα όπου στήθηκε ένα απίστευτο γλέντι με αρνιά και πολύ τραγούδι. Αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, είχε αποκαλύψει παλιότερα πως την ημέρα του γάμου του ζευγαριού οι Δελφοί είχαν γίνει το κέντρο του κόσμου και πως η πανέμορφη νύφη, είχε ετοιμαστεί στη σουίτα με τον αριθμό 40 που έγινε φυσικά το πιο περιζήτητο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

