Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Νέα στρατιωτικά πλήγματα στo Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση η οποία θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέρριψαν πολλαπλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε τέσσερα επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II κατέρριψαν τα drones, ενώ στη συνέχεια αμερικανικά F/A-18 έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την εύθραυστη εκεχειρία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι ιρανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν την προέλευση των εκρήξεων.

Η Μπαντάρ Αμπάς είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου. Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.

Κλιμάκωση ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, κυρίως λόγω των εξελίξεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει και τη Δευτέρα αυτό που χαρακτήρισαν «αμυντικά πλήγματα», τα οποία η Τεχεράνη κατήγγειλε ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι στόχοι εκείνων των επιχειρήσεων περιλάμβαναν σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν τοποθέτηση ναρκών, καθώς και πυραυλικές εγκαταστάσεις που θεωρήθηκαν απειλή για αμερικανικές δυνάμεις.

Τραμπ: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με τους όρους της συμφωνίας που συζητείται με το Ιράν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί που θέλουμε».

«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «διαπραγματεύονται με τις τελευταίες τους δυνάμεις».

Σε άλλο σημείο, δείχνοντας τον Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε: «Αν δεν μας δώσουν αυτά που πρέπει, τότε ο άντρας στα αριστερά μου θα τους τελειώσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Το Στενό του Ορμούζ στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε επίσης πληροφορίες ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα αναλάμβαναν από κοινού τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοικτό για όλους και οι ΗΠΑ θα το επιβλέπουν», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «κανείς» δεν θα αποκτήσει έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά από δημοσίευμα της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση προκαταρκτικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν θα αποκαθιστούσε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα.

Παράλληλα, αναφερόταν ότι η διαχείριση της διέλευσης πλοίων θα γινόταν από κοινού από το Ιράν και το Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες «πλήρη κατασκευή».

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από την πλευρά του ότι καταγράφεται «κάποια πρόοδος και ενδιαφέρον» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

