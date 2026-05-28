Φαίδωνας Φαίδωνος: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου παραπέμπεται σήμερα η υπόθεση για φερόμενο βιασμό κατά του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος .

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αναμένεται να παρουσιαστεί γύρω στις 09:30 το πρωί. Στον κατηγορούμενο αναμένεται σήμερα να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και να απαντήσει παραδοχή ή μη παραδοχή.

Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν πως πριν να γίνει όμως αυτό στην σημερινή δικάσιμο, αναμένεται να υποβληθεί αίτημα από την Κατηγορούσα Αρχή για διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας βάση της Νομολογίας κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία δικαστική διαδικασία, όπου παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, υπέβαλε αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου θύματος.

Όπως ανέφερε, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του Νόμου 3982 όσο και στο άρθρο 2428, που αφορά την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τόνισε ότι το αδίκημα του βιασμού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του εν αργία Δημάρχου Πάφου, οι δικηγόροι Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης, αναμένεται να φέρουν στην σημερινή διαιδικασία ένσταση για διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών όπως είχαν δηλώσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο της παραπομπής.

Ο εν αργία Δήμαρχος υπέγραψε προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ ως όρο για την παρουσία του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τέσσερις σοβαρές κατηγορίες βιασμού, άσεμνης επίθεσης, περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος.