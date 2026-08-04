«ΑΓΝΩΣΙΑΡΧΙΑ»: Το διαχρονικό έργο της εικαστικού Παρασκευής Γιαπάνη επιστρέφει στο προσκήνιο

Δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία του, το εικαστικό έργο «Αγνωσιαρχία» της εικαστικού Παρασκευής Γιαπάνη επιστρέφει δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία και τη φιλοσοφική του διάσταση.

Η φωτογραφία προέρχεται από την πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου το 2016, στα πρώην Δημοτικά Λουτρά της Πάτρας, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης RE-Culture / 4 art/non art.

Το έργο δημιουργήθηκε και τιτλοφορήθηκε την ίδια χρονιά, αποτελώντας μια εικαστική προσέγγιση γύρω από τα όρια της γνώσης και της ανθρώπινης συνείδησης.

Με τον τίτλο «Αγνωσιαρχία», η Παρασκευή Γιαπάνη αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφική έννοια των ορίων της ανθρώπινης γνώσης, συνομιλώντας με τη σωκρατική παραδοχή «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα».

Η αναγνώριση των ορίων της γνώσης δεν παρουσιάζεται ως αδυναμία, αλλά ως η απαρχή της αναζήτησης, της αμφισβήτησης και της διαρκούς μάθησης. Δέκα χρόνια μετά, η δημιουργός επιστρέφει στο έργο της, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθεί να θέτει τα ίδια θεμελιώδη ερωτήματα.

Η νέα αυτή συνάντηση με την «Αγνωσιαρχία» φωτίζεται από τις εμπειρίες, τις αλλαγές και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και από όλα εκείνα που παραμένουν άγνωστα.

Τον προσεχή Σεπτέμβριο, η «Αγνωσιαρχία» θα παρουσιαστεί εκ νέου στο πλαίσιο μιας σημαντικής έκθεσης, η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα το επόμενο διάστημα.

Η επανεμφάνιση του έργου επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα της εικαστικής πρότασης της Παρασκευής Γιαπάνη και υπενθυμίζει ότι η τέχνη, όπως και η γνώση, αποτελεί μια αδιάκοπη πορεία αναζήτησης, εξέλιξης και αυτογνωσίας.