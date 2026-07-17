Σημαντική δωρεά ιστορικού αρχείου στον Δήμο Πάφου

Μια σημαντική δωρεά που ενισχύει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Πάφου παρέλαβε ο Δήμος Πάφου, καθώς ο κ. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, εγγονός του αείμνηστου πρώην Δημάρχου Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, παραχώρησε την προσωπική συλλογή και το ιστορικό αρχείο της οικογένειας στην πόλη.

Με αφορμή την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, ο Δήμος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη προσφορά, η οποία αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για την ιστορία και τον πολιτισμό της Πάφου.

Ο αείμνηστος Χριστόδουλος Γαλατόπουλος διετέλεσε Δήμαρχος Πάφου από το 1943 έως το 1953, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του τόσο στη διοικητική ανάπτυξη της πόλης όσο και στην πνευματική και πολιτιστική της ζωή.

Μεταξύ άλλων, υπήρξε εμπνευστής της ίδρυσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου το 1946, καθώς και των Παλαμικών Γιορτών προς τιμήν του Κωστή Παλαμά.

Η συλλογή περιλαμβάνει πολύτιμο ιστορικό υλικό που αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της κοινωνικής, πολιτιστικής και διοικητικής εξέλιξης της Πάφου, καθώς και τη δράση προσωπικοτήτων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάφου, το αρχείο θα στεγαστεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές, μαθητές, δημότες και επισκέπτες, συμβάλλοντας στη μελέτη και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δημοτική αρχή χαρακτηρίζει τη δωρεά ως μια πράξη υψηλού συμβολισμού και προσφοράς, που διασφαλίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την πρόσβαση των επόμενων γενεών σε πολύτιμα τεκμήρια της ιστορίας της Πάφου.