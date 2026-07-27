Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ιράν είναι στην κορυφή της ατζέντας στη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε για την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για τις πρώτες συνομιλίες τους από την αρχή της σύγκρουσής τους με το Ιράν.

Θα είναι η όγδοη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ από τότε που ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε στην εξουσία, και η πρώτη τους από τον Φεβρουάριο, λίγο πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν μια κοινή αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν.

"Σε αυτές τις περίπλοκες εποχές, πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, κυρίως το Ιράν. Φυσικά, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας και επίσης να επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας", δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο δήλωση κατά την αναχώρησή του.

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε μια αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα που προκάλεσε την Τεχεράνη να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις ως αντίποινα. Ο Τραμπ σταμάτησε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε επίθεση θα προκαλέσει μια σφοδρή ισραηλινή απάντηση. Ο Νετανιάχου έχει αναγνωρίσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι αυτός και ο Τραμπ έχουν κάποιες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν.

Μια οξύθυμη τηλεφωνική κλήση τον Ιούνιο, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό "τρελό", διέρρευσε πρώτα στα μέσα ενημέρωσης και αργότερα επιβεβαιώθηκε δημόσια από τον Τραμπ, αποκάλυψε τις εντάσεις που έχουν προκύψει κατά καιρούς μεταξύ των δύο ηγετών.

Σε μια προφανή χειρονομία προς τον Τραμπ την Κυριακή, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα όπως προτάθηκε στο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για την περιοχή.

Στις 21 Ιουλίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναδιατάξει κάποιες από τις δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο των συμφωνιών που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και επιτεύχθηκαν με τις λιβανέζικες αρχές τις τελευταίες εβδομάδες.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ που θα αναδείξει την παραδοσιακά στενή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να βοηθήσει τον Νετανιάχου στην πατρίδα του, εν όψει των εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Έρχεται επίσης καθώς η υποστήριξη για το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ