Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κύπρο
| Οικονομία

Σχέδιο Χορηγιών για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού: Άνοιξαν οι αιτήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2026» ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2026» ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε).

Όπως αναφέρεται, η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την οριστική υποβολή συνολικά 2.000 αιτήσεων και στις δύο κατηγορίες του Σχεδίου, το οποίο προνοεί επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστού νερού και ηλιακά πλαίσια), των οποίων ο εξοπλισμός πληροί ελάχιστα τεχνικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες από τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών» και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Επιλέξιμου Εξοπλισμού», ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι αιτητές κατά την υλοποίηση της επένδυσης και περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω μη επιλεξιμότητας εξοπλισμού.

Το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται για την Κατηγορία Η1/Γενική κατηγορία σε €500, με αύξηση σε €900 για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και €900 για την Κατηγορία Η2/Ευάλωτα νοικοκυριά.

Τονίζεται ότι πριν την υλοποίηση της εγκατάστασης οι αιτητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν Προέγκριση, καθώς η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης πριν από την παραχώρηση προέγκρισης αποτελεί, βάσει των προνοιών του Σχεδίου, λόγο απόρριψης.

Πέραν της υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για εγγραφή στον κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑχορηγίες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα