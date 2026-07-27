Σχέδιο Χορηγιών για ηλιακά συστήματα ζεστού νερού: Άνοιξαν οι αιτήσεις

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2026» ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε).

Όπως αναφέρεται, η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την οριστική υποβολή συνολικά 2.000 αιτήσεων και στις δύο κατηγορίες του Σχεδίου, το οποίο προνοεί επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστού νερού και ηλιακά πλαίσια), των οποίων ο εξοπλισμός πληροί ελάχιστα τεχνικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες από τον «Κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών» και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον «Κατάλογο Επιλέξιμου Εξοπλισμού», ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι αιτητές κατά την υλοποίηση της επένδυσης και περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω μη επιλεξιμότητας εξοπλισμού.

Το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται για την Κατηγορία Η1/Γενική κατηγορία σε €500, με αύξηση σε €900 για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και €900 για την Κατηγορία Η2/Ευάλωτα νοικοκυριά.

Τονίζεται ότι πριν την υλοποίηση της εγκατάστασης οι αιτητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν Προέγκριση, καθώς η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης πριν από την παραχώρηση προέγκρισης αποτελεί, βάσει των προνοιών του Σχεδίου, λόγο απόρριψης.

Πέραν της υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για εγγραφή στον κατάλογο Συμμετεχόντων Εγκαταστατών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ