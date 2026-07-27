Όλα έτοιμα για την κάθοδο Γκουτέρες στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες από τον χώρο των συναντήσεων

Μετά τις χωριστές συναντήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Μαρία Ανχελα Ολγκίν με τους δύο ηγέτες τη Δευτέρα, η προσοχή στρέφεται τώρα στην επίσκεψη του ΓΓ και στην ευκαιρία που προσφέρει για την υποστήριξη περαιτέρω προόδου στις συνομιλίες, αναφέρουν τα ΗΕ στην Κύπρο σε ανάρτηση στο Χ το απόγευμα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες με τα ΗΕ να αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ στην Κύπρο και ότι οι τελικές προετοιμασίες προχωρούν με πλήρη ρυθμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα. Αναφέρεται ότι οι ομάδες εργάζονται πίσω από τα φώτα για να διασφαλίσουν ότι όλα είναι έτοιμα για τις επαφές του στο νησί.

The countdown is on at the UN Good Offices Mission in #Cyprus. 🇺🇳



Final preparations are moving at full pace ahead of the visit of @UN Secretary-General @antonioguterres, with teams working behind the scenes to ensure everything is ready for his engagements on the island.



After… pic.twitter.com/GCimUsu5a0 — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) July 27, 2026

Ο Αντόνιο Γκουτέρες φθάνει απόψε στο νησί και την Τετάρτη θα δει τους ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Μετά την συνάντηση θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Οι επαφές περιλαμβάνουν επίσης επίσκεψη στο εργαστήρι της ΔΕΑ, συνάντηση με τους διαπραγματευτές, τις τεχνικές επιτροπές και την κοινωνία των πολιτών καθώς και ξεχωριστές συναντήσεις και κοινό δείπνο με τους ηγέτες στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν.

«Η ασφάλεια των Τ/κ δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο Τατάρ σε επιστολή στον ΓΓ ΟΗΕ

Η ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας και το σύστημα εγγυήσεων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, υποστηρίζει ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο κ. Τατάρ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν προϋποθέσεις για μια μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού.

Ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό της μοναδικό ιδιοκτήτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αντιμετώπιση των Τουρκοκυπρίων ως κοινότητας με «μειονοτικό καθεστώς».

Ο κ. Τατάρ κάλεσε τον ΟΗΕ «να αντιμετωπίσει το παρελθόν του», παραπέμποντας στο ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 4ης Μαρτίου 1964. Υποστήριξε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε δεν οδήγησε σε λύση και ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ασφάλειας, δήλωσε ότι «η αποτελεσματική και έμπρακτη εγγύηση της Τουρκίας» και το μονομερές δικαίωμα επέμβασης δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν. «Η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε το ΝΑΤΟ ούτε άλλος διεθνής μηχανισμός μπορούν, κατά την άποψή του, να αντικαταστήσουν τη Συνθήκη Εγγυήσεως.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε επίσης ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο αρχές», ενώ εξέφρασε ανησυχία για προσπάθειες παραμερισμού της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ