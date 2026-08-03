Σήμερα ενώπιον του ΕΔΠ ο 37χρονος Βρετανός απαντά στις κατηγορίες, εκκρεμεί αίτημα για μετάβαση στην κηδεία του γιου του

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου παρουσιάζεται σήμερα, Δευτέρα, ο 37χρονος Βρετανός, προκειμένου να απαντήσει κατά πόσο παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου γιου του.

Την ίδια ώρα, ο συνήγορος υπεράσπισής του, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, αναμένεται να υποβάλει αίτημα για άρση των περιοριστικών όρων, ώστε να επιτραπεί στον 37χρονο να μεταβεί στη Μεγάλη Βρετανία και να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο 37χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος, συνοδευόμενος από τους γονείς του και τον νέο συνήγορο υπεράσπισής του. Κατά τη διαδικασία, ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του ζήτησε να αποσυρθεί από την υπόθεση, επικαλούμενος διαφοροποίηση ως προς τον χειρισμό της, με την υπεράσπιση να αναλαμβάνει ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Ο κ. Αλεξάνδρου είχε ζητήσει να μην κληθεί τότε ο πελάτης του να απαντήσει στις κατηγορίες, προκειμένου να παραλάβει πρώτα τον φάκελο της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να καταθέσει αίτημα για να επιτραπεί στον 37χρονο να ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του.

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής, η Χρύσω Περγαντή είχε αναφέρει ότι ο φάκελος θα παραδοθεί στην υπεράσπιση, ενώ για το αίτημα μετακίνησης του κατηγορούμενου θα ζητηθούν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σε σχέση με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού του. Μέχρι την έναρξη της δίκης, παραμένει ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, εγγραφή στη λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (stop list), παράδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων, υποχρέωση εβδομαδιαίας παρουσίας στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα και γνωστοποίηση της διεύθυνσης διαμονής του στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του τρίχρονου αγοριού έχει μεταφερθεί στην Αγγλία, ενώ η σύζυγος του 37χρονου και η πεντάχρονη κόρη τους έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μεγάλη Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου, έπειτα από αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.