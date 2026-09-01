Ισραήλ: Ανακοίνωσε τη σύλληψη ανώτερου στελέχους της Χαμάς στην πόλη της Γάζας

Τη σύλληψη ανώτερου στελέχους της Χαμάς σε εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση στο εσωτερικό της πόλης της Γάζας ανακοίνωσε, την Τρίτη, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανατρέποντας την αρχική παλαιστινιακή εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση είχε αποτύχει και ο στόχος της είχε διαφύγει.

Η ταυτότητα του συλληφθέντος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι στόχος ήταν αξιωματικός με τον βαθμό του συνταγματάρχη στον μηχανισμό Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς, ενώ το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι πρόκειται για διοικητή της Γενικής Ασφάλειας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Πριν από λίγο συνελήφθη ανώτερο στέλεχος της Χαμάς», δήλωσε ο Κατς από την περιοχή Νετίβ ΧαΑσαρά, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. «Αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν περιμένουμε τις απειλές. Καταδιώκουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους εξουδετερώνουμε και καταστρέφουμε τις τρομοκρατικές υποδομές τους», πρόσθεσε.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Αλ Κατίμπα, δυτικά της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα που συνεργάζεται με το Ισραήλ εισήλθε βαθιά στην περιοχή, πιθανότατα για τη σύλληψη του στελέχους, έχοντας ισραηλινή αεροπορική υποστήριξη.

Η ομάδα εντοπίστηκε και ακολούθησαν σφοδρές ανταλλαγές πυρών, με την ισραηλινή αεροπορία να εξαπολύει σειρά πληγμάτων για την υποστήριξη της επιχείρησης. Παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Νωρίτερα, παλαιστινιακές πηγές υποστήριζαν ότι η επιχείρηση είχε αποτύχει, ότι ο αξιωματικός της Χαμάς είχε διαφύγει και ότι μέλη της δύναμης που εισήλθε στην περιοχή είχαν σκοτωθεί.

Η ισραηλινή πλευρά διαψεύδει ουσιαστικά αυτή την εκδοχή. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε και ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν για την «εξάλειψη απειλών κατά δυνάμεων ασφαλείας», χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζει μέχρι στιγμής ποιά δύναμη πραγματοποίησε επί του εδάφους τη σύλληψη.

Πηγή: ΚΥΠΕ