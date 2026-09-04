Ο υπουργός Δικαιοσύνης στο ραδιόφωνο του «Π» για όλα: Αλλάζει το μοντέλο ασφάλειας σε θάλασσα, φυλακές και γήπεδα, τι θα γίνει με το κυπριακό FBI [ηχητικό]

Σειρά αλλαγών σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ασφάλειας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Φυτιρή να ανοίγει, μέσω του «Πολίτη» 107,6 και 97,6, τη συζήτηση για την Ακτοφυλακή, το απαγορευτικό απόπλου, τις Κεντρικές Φυλακές, τα γήπεδα, τις φρουρές πολιτικών προσώπων και τη νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή του «Πολίτη 107,6 και 97,6», ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και κενά τα οποία παρέμειναν για χρόνια, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών και διαδικασιών. «Αυτός είναι ο στόχος μας, να διορθώνουμε στρεβλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι αλλαγές στην κοινωνία, στην τεχνολογία και στις απαιτήσεις των πολιτών καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση παλαιότερων ρυθμίσεων.

Περιπολίες στη θάλασσα πριν από την κακοκαιρία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αρμόδιος υπουργός στο ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα, με φόντο και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την απουσία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού επιβολής απαγορευτικού απόπλου. Ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε ότι η σχετική νομοθετική προσπάθεια θα προχωρήσει. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μη μείνει στα συρτάρια», τόνισε. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι νομοθετικές διαδικασίες, το Υπουργείο προχωρεί σε πρακτικά μέτρα. Όπως αποκάλυψε, έχει δοθεί οδηγία προς τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, μέσω του Αρχηγού της Αστυνομίας, ώστε πριν από έντονα καιρικά φαινόμενα να πραγματοποιούνται περιπολίες με σκάφη και ελικόπτερα κατά μήκος των ακτών. Στην περίπτωση που εντοπίζεται σκάφος να παραμένει στη θάλασσα ενώ πλησιάζει κακοκαιρία, οι Αρχές θα προειδοποιούν τους επιβαίνοντες να καταφύγουν σε λιμάνι, μαρίνα ή αλιευτικό καταφύγιο. Ο υπουργός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «ο κάθε ιδιοκτήτης σκάφους και καπετάνιος έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί τα μετεωρολογικά δελτία» και να προστατεύει τόσο το προσωπικό όσο και το σκάφος του. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υπουργός, προχωρεί ο σχεδιασμός της νέας Ακτοφυλακής, η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει αρμοδιότητες που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πυρήνας της θα είναι η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και η Μοίρα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται η ενσωμάτωση υπηρεσιών του Τμήματος Αλιείας και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Τελεσίγραφο στα γήπεδα και επανεξέταση των φρουρών

Σαφές μήνυμα έστειλε ο κ. Φυτιρής και προς τους διαχειριστές των σταδίων, τονίζοντας ότι έχει ήδη συμφωνηθεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την εγκατάσταση σύγχρονων καμερών υψηλής ευκρίνειας. Οι κάμερες, όπως εξήγησε, πρέπει να επιτρέπουν την πραγματική ταυτοποίηση προσώπων που παρανομούν στα γήπεδα μέσω της κάρτας φιλάθλου. «Αλλιώς η κάρτα φιλάθλου δεν έχει ουσία και αξία», σημείωσε. Όσοι διαχειριστές δεν ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα για τις προσφορές και την εγκατάσταση των συστημάτων θα κινδυνεύουν να χάσουν την προσωρινή άδεια λειτουργίας τους. Αλλαγές έρχονται και στο ζήτημα της αστυνομικής φρούρησης πολιτικών προσώπων. Ο υπουργός ήταν σαφής ότι «όλα θα στηρίζονται στην εκτίμηση κινδύνου». Εάν δεν προκύπτει πραγματική απειλή, όπως είπε, δεν θα διατίθεται φρουρά.

«Δεν κρύβουμε τα προβλήματα» στις Φυλακές

Όσον αφορά τις Κεντρικές Φυλακές, ο Κώστας Φυτιρής αναγνώρισε τόσο τον υπερπληθυσμό όσο και τα προβλήματα στελέχωσης. «Δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επισκέπτεται συστηματικά τις Φυλακές και συνομιλεί τόσο με το προσωπικό όσο και με κρατουμένους. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει κατάχρηση αναρρωτικών αδειών στη δημόσια υπηρεσία. «Κατά την άποψή μου, γίνεται κατάχρηση», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου δίνονται άδειες χωρίς επαρκή δικαιολογία.

Για την αποσυμφόρηση των Φυλακών, ο κ. Φυτιρής, υπέδειξε πως, εξετάζονται εναλλακτικές ποινές και ρυθμίσεις για ελαφροποινίτες, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται ενισχυμένη εκπαίδευση των νέων δεσμοφυλάκων με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τέλος, ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές ότι το λεγόμενο «κυπριακό FBI», η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει παγώσει. «Προς Θεού, δεν μπαίνει στον πάγο», τόνισε, εξηγώντας ότι η υπηρεσία ήδη λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό και ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο η διαδικασία για τη στέγασή της σε ενιαίο κτίριο, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι λειτουργίες της, από τη συλλογή πληροφοριών μέχρι την εκτέλεση επιχειρήσεων.

Ακούστε την παρέμβαση του υπ. Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΤΙΡΗΣ 04-09-2026