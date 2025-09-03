Εκστρατεία καλλιέργειας οδικής συνείδησης από την ΕΤΑΠ Πάφου

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου διεκπεραιώνουν αυτή την περίοδο συγκεκριμένη εκστρατεία με τίτλο “ας μοιραστούμε τους δρόμους με ασφάλεια” - Let’s share our roads safely.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ κύριος στόχος της εκστρατείας είναι να σταλούν μηνύματα τόσο σε ποδηλάτες όσο και σε αυτοκινητιστές, στο πως οι δυο χρήστες του οδικού δικτύου μπορούν να συμπάσχουν, με σεβασμό αμφοτέρων ώστε η ποδηλασία να διενεργείται με ασφάλεια. Μηνύματα τα οποία απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εκστρατεία, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι σχεδιασμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, προωθείται κατά κύριο λόγο στο κοινό της επαρχίας Πάφου, με την χρήση μικρής διάρκειας σποτάκια αλλά και στατικά banners σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε πλατφόρμες ενημέρωσης, μέσω ανακοινώσεων, συνεντεύξεων κ.α. Για το 2025 αρχίζει, όπως αναφέρεται, σήμερα η δεύτερη φάση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου αλλά και οι φορείς που την πλαισιώνουν προωθούν ενεργά τον ποδηλατικό τουρισμό γι΄ αυτό η προσπάθεια αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλικότητά που θα πρέπει να έχει η επαρχία στους ποδηλάτες ως ποδηλατικός προορισμός αλλά και με την γενικότερη στρατηγική για χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτική μορφή μετακίνησης φιλικής προς το περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση, στέλνοντας το μήνυμα «Ας μοιραστούμε τους δρόμους με ασφάλεια - ας σώσουμε ζωές!!!».