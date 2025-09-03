Δυσανάγνωστες οι νέες πινακίδες κυκλοφορίας στα κατεχόμενα

Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα κατεχόμενα η έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Χαλκίν Σεσί», είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις νέες πινακίδες με τρία γράμματα που άρχισαν να κυκλοφορούν από τον Ιούλιο, προκαλώντας την αγανάκτηση των κατοίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την εξάντληση των διαθέσιμων συνδυασμών με δύο γράμματα, οι «αρχές» προχώρησαν στην έκδοση πινακίδων με τρία γράμματα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν Τ/κ στην εφημερίδα, ο χώρος που προβλέπεται στα αυτοκίνητα για την τοποθέτηση της πινακίδας δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα τα γράμματα και οι αριθμοί να είναι «στριμωγμένοι» και να μην διαβάζονται καθαρά, ιδίως όταν το όχημα κινείται.

Οι Τουρκοκύπριοι που επικοινώνησαν με την εφημερίδα χαρακτηρίζουν την κατάσταση «επικίνδυνη τόσο για την ασφάλεια στους δρόμους όσο και για την ανθρώπινη ζωή». Τονίζουν πως «είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ένα όχημα με τόσο δυσανάγνωστη πινακίδα, εάν ο οδηγός του χτυπήσει έναν πεζό και εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος».

Το δημοσίευμα ασκεί κριτική στον «υπουργό δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι, καθώς οι Τ/κ διερωτώνται γιατί το αρμόδιο «υπουργείο» δεν προέβη στον καθορισμό συγκεκριμένων προτύπων (standards) για το μέγεθος των χαρακτήρων στις πινακίδες, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους, η οδική ασφάλεια και η τήρηση των κανόνων.

