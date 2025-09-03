Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Δυσανάγνωστες οι νέες πινακίδες κυκλοφορίας στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα κατεχόμενα η έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Χαλκίν Σεσί», είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις νέες πινακίδες με τρία γράμματα που άρχισαν να κυκλοφορούν από τον Ιούλιο, προκαλώντας την αγανάκτηση των κατοίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την εξάντληση των διαθέσιμων συνδυασμών με δύο γράμματα, οι «αρχές»  προχώρησαν στην έκδοση πινακίδων με τρία γράμματα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν Τ/κ στην εφημερίδα, ο χώρος που προβλέπεται στα αυτοκίνητα για την τοποθέτηση της πινακίδας δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα τα γράμματα και οι αριθμοί να είναι «στριμωγμένοι» και να μην διαβάζονται καθαρά, ιδίως όταν το όχημα κινείται.

Οι Τουρκοκύπριοι που επικοινώνησαν με την εφημερίδα χαρακτηρίζουν την κατάσταση «επικίνδυνη τόσο για την ασφάλεια στους δρόμους όσο και για την ανθρώπινη ζωή». Τονίζουν πως «είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ένα όχημα με τόσο δυσανάγνωστη πινακίδα, εάν ο οδηγός του χτυπήσει έναν πεζό και εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος».

Το δημοσίευμα ασκεί κριτική στον «υπουργό δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρίκλι, καθώς οι Τ/κ διερωτώνται γιατί το αρμόδιο «υπουργείο» δεν προέβη στον καθορισμό συγκεκριμένων προτύπων (standards) για το μέγεθος των χαρακτήρων στις πινακίδες, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους, η οδική ασφάλεια και η τήρηση των κανόνων.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited