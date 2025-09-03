Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
«Συνέλαβαν» τον δικηγόρο των 5 Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα

O δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί σε συνάντηση του με τον Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον τ/κ τύπο η «αστυνομία» του Τρικώμου προχώρησε στη «σύλληψη» του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί

Σε μια νέα εξέλιξη στην υπόθεση των 5 Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα, η «αστυνομία» στο κατεχόμενο Τρίκωμο «συνέλαβε» τον δικηγόρο τους. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής «Özgür Gazete Kıbrıs», η «αστυνομία» του Τρικώμου προχώρησε στη «σύλληψη» του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των πέντε.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κ. Χακκί ήταν ο δικηγόρος που χειριζόταν τις υποθέσεις των πέντε Ελληνοκυπρίων σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε Ε/κ, που «συνελήφθησαν» στις 19 Ιουλίου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παράνομη είσοδο σε περιουσία» και «πρόκληση δημόσιας όχλησης». Παράλληλα, κατηγορούνται και για «παραβίαση του νόμου περί προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων», υπόθεση για την οποία δεν έχει ακόμη προετοιμαστεί ο σχετικός φάκελος.

KYΠΕ

