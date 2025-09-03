Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τελετή παράδοσης των εισφορών προς το Ίδρυμα Μαργ. Λιασίδου από Πετρίδειο και Δημ. Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου

Τις εισφορές που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης θερινού σινεμά την Πέμπτη 21 Αυγούστου στο Venus Bleu Beach , με διοργανωτές το Πετρίδειο Ίδρυμα και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου παρέδωσαν σήμερα σε μια σεμνή τελετή στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλης Μαραθεύτης και δημοτικοί σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου οι Αντώνης Χριστοδούλου και Ανθή Λεωνίδου Στρόππου.

Σύμφωνα με την Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου Νιόβη Μιχαήλ Φακοντή η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο κοινό, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην ενίσχυση ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού σκοπού. Ακολούθως η κ. Μιχαήλ ευχαρίστησε θερμά όλους τους οργανωτές, τους εθελοντές, αλλά και το κοινό που στήριξε με την παρουσία και τη συμμετοχή του αυτή την πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλης Μαραθεύτης ανέφερε πως το Πετρίδειο Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1994 στην Πάφο από τους μακαριστούς Χριστόδουλο και Μαρία Πετρίδη, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα πολιτιστικής αφοσίωσης στην τοπική κοινότητα. Με τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας, το Ίδρυμα συνεχίζει να ξεχωρίζει για το αδιάλλακτο ενδιαφέρον του στην προώθηση του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού, όπως είπε.

Με αφοσίωση στις αξίες αυτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει να εμπνέει και να στηρίζει την κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την πολυπολιτισμική ανάδειξη της Πάφου, κατέληξε. Σημειώνεται πως η ταινία που προβλήθηκε ήταν η παγκοσμίου φήμης γνωστή και αγαπημένη ταινία «Night at the Museum» (Μια νύκτα στο Μουσείο) με πρωταγωνιστή τον Ben Stiller. Το Πετρίδειο Ίδρυμα ξεκίνησε τον θεσμό του θερινού σινεμά πέρσι.

Έτσι μετά την τεράστια επιτυχία των περσινών παραθαλάσσιων θερινών σινεμά, το Πετρίδειο Ίδρυμα επανήλθε και φέτος. Αντί εισιτηρίου, δόθηκε από όποιον επιθυμούσε ελάχιστη εισφορά €5 για τη στήριξη του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου.

 Στο μεταξύ το Πετρίδειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το Venus Bleu Beach διοργανώνουν για δεύτερη φορά θερινό σινεμά και πάλι στην παραλία του Venus Beach την Κυριακή 7.9.25 στις 20:00 το βράδυ με την προβολή της ταινίας “The Devil Wears Prada” και πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στρίπ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μια βραδιά γεμάτη γέλιο, κομψότητα και… την Μέριλ Στριπ! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πιάσουν το αγαπημένο τους μαξιλάρι ή καρέκλα και να ζήσουν τον κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια!

