Δ. Π. Χρυσοχούς : Δύο νέα σημεία θέασης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς απέκτησε δύο νέα σημεία θέασης στο Δημαρχείο και στην παραλία στο Λατσί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Δ.Πόλης Χρυσοχούς η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας και βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Με τα νέα σημεία θέασης, προστίθεται στην ανακοίνωση, αναδεικνύεται η φυσική ομορφιά και το μοναδικό τοπίο της περιοχής, ενώ παράλληλα προσφέρονται οργανωμένοι χώροι αναψυχής, ξεκούρασης και φωτογράφισης.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη, προβάλλουν την πολιτιστική μας ταυτότητα και συμβάλλουν στη βιώσιμη προοπτική του τόπου μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

