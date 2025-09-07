Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οκτώ ημέρες υπό κράτηση ο πέμπτος συλληφθείς για την απόπειρα φόνου στην Πύλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα σε διαδικασία κελεισμένων των θυρών ο πέμπτος ύποπτος ηλικίας 17 ετών ο οποίος συνελήφθη χθες σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνομωσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου εκρηκτικών υλών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον ύποπτο εντός οικίας στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ύστερα από αξιολόγηση πληροφορίας.

Από την οικία παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ο πέμπτος συλληφθείς φέρεται να κρατούσε πιστόλι το οποίο χρησιμοποίησε κατά του φρουρού ασφαλείας.

Υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο από τα μέλη της Αστυνομίας, εν αναμονή αποτελεσμάτων επιστημονικών εξετάσεων, του δικαστικού ελέγχου σε κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, και του εντοπισμού στοιχείων που έχουν να κάνουν με την υπόθεση όπως του πιστολιού, του αυτοκινήτου, του μπουκαλιού μέσα στο οποίο οι δράστες έβαλαν την εύφλεκτη ύλη, και των ρούχων και κουκούλων που χρησιμοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου.

Οι ανακριτές της υπόθεσης αναμένουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ενώ θα ληφθούν ανακριτικές καταθέσεις.   

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη τέσσερα άτομα ηλικίας 17, 23, 27 και 44 ετών.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited