Οκτώ ημέρες υπό κράτηση ο πέμπτος συλληφθείς για την απόπειρα φόνου στην Πύλα

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα σε διαδικασία κελεισμένων των θυρών ο πέμπτος ύποπτος ηλικίας 17 ετών ο οποίος συνελήφθη χθες σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συνομωσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου εκρηκτικών υλών, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 14 Αυγούστου σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον ύποπτο εντός οικίας στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης ύστερα από αξιολόγηση πληροφορίας.

Από την οικία παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι ο πέμπτος συλληφθείς φέρεται να κρατούσε πιστόλι το οποίο χρησιμοποίησε κατά του φρουρού ασφαλείας.

Υπολείπεται μεγάλο ανακριτικό έργο από τα μέλη της Αστυνομίας, εν αναμονή αποτελεσμάτων επιστημονικών εξετάσεων, του δικαστικού ελέγχου σε κινητά τηλέφωνα των υπόπτων, και του εντοπισμού στοιχείων που έχουν να κάνουν με την υπόθεση όπως του πιστολιού, του αυτοκινήτου, του μπουκαλιού μέσα στο οποίο οι δράστες έβαλαν την εύφλεκτη ύλη, και των ρούχων και κουκούλων που χρησιμοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου.

Οι ανακριτές της υπόθεσης αναμένουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ενώ θα ληφθούν ανακριτικές καταθέσεις.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη τέσσερα άτομα ηλικίας 17, 23, 27 και 44 ετών.