Έρχονται έργα στα σχολεία πέραν των 147 εκατομμυρίων ευρώ φέτος, υποστηρίζει η Μιχαηλίδου

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) επενδύει ουσιαστικά στα σχολικά κτήρια, με έργα πέραν των €147 εκατομμυρίων ευρώ να αφορούν φέτος σε επεκτάσεις, βελτιώσεις και ανακαινίσεις σχολικών κτηρίων παγκύπρια, αναφέρει σε σημερινή γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει δυναμικά με σημαντικές καινοτομίες και προγράμματα που ενδυναμώνουν τα παιδιά και στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η Παιδεία αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της κυβέρνησης», αναφέρει η κ. Μιχαηλίδου.

Η Υπουργός σημειώνει ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης κλιματιστικών προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις βαθμίδες ενώ ήδη το 45% των σχολείων παγκύπρια διαθέτει κλιματιστικά σε λειτουργία, με εξαίρεση την ελεύθερη επαρχία Αμμ/στου, όπου το έργο ολοκληρώνεται στην ολότητά του εντός του έτους.

Η υλοποίηση του σημαντικού έργου εγκατάστασης και λειτουργίας κλιματιστικών, αναφέρει η Υπουργός, γίνεται είτε μέσω της στήριξης των συνδέσμων γονέων, είτε του ΥΠΑΝ, πάντοτε με την εγκεκριμένη διαδικασία των Τεχνικών Υπηρεσιών ενώ η πορεία προς την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2026 συνεχίζεται κανονικά, με στόχο κάθε παιδί να φοιτά στο σχολείο σε συνθήκες άνεσης.

Αναφορικά με τη στελέχωση, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι η νέα χρονιά αρχίζει χωρίς προβλήματα που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων διευκρινίζοντας ότι όπου προκύπτουν ανάγκες, το ΥΠΑΝ παρεμβαίνει άμεσα και αποκεντρωμένα μέσω των επαρχιακών γραφείων, διασφαλίζοντας ότι κάθε σχολείο θα λειτουργεί με πληρότητα.

Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σημειώνει πως παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες με στόχο οι καινοτομίες να υποστηριχθούν κατάλληλα, επισημαίνοντας πως την περασμένη εβδομάδα, 6.000 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης συμμετείχαν στα καθιερωμένα επιμορφωτικά διήμερα ανά επαρχία, αποκτώντας εφόδια για το έργο τους στην τάξη.

Η Υπουργός διαβεβαιώνει ότι το ΥΠΑΝ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, με όραμα ένα αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

«Η επίτευξη των στόχων μας προϋποθέτει συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους και αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε με συνέπεια», καταλήγει.

