Σε ευρωπαικό πρόγραμμα το ΕΒΕΠ Πάφου και η ΕΤΑΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγραμματος EnoGastroDest-Interreg Europe η οποία πραγματοποιείται στην Καστοριά.

Το ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ως ένας εκ των βασικών εταίρων του έργου εκπροσωπείται από τον λειτουργό του Επιμελητηρίου κ.Στέφανο Χατζηιωάννου.

Στη συνάντηση συμμετέχει επίσης ως Stake holder η ΕΤΑΠ Πάφου η οποία εκπροσωπείται από τον κ.Λούκα Νικηφόρου.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι από διάφορες Ευρωπαικές χώρες και σκοπός του είναι η διατήρηση και προώθηση της οινολογικής και γαστρονομικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη και την προώθηση του οινοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, ως βιωματικού βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.