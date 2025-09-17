Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Σε ευρωπαικό πρόγραμμα το ΕΒΕΠ Πάφου και η ΕΤΑΠ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγραμματος EnoGastroDest-Interreg Europe η οποία πραγματοποιείται στην Καστοριά.

Το ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ως ένας εκ των βασικών εταίρων του έργου εκπροσωπείται από τον λειτουργό του Επιμελητηρίου κ.Στέφανο Χατζηιωάννου.

Στη συνάντηση συμμετέχει επίσης ως Stake holder η ΕΤΑΠ Πάφου η οποία εκπροσωπείται από τον κ.Λούκα Νικηφόρου.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν συνολικά 10 εταίροι από διάφορες Ευρωπαικές χώρες και σκοπός του είναι η διατήρηση και προώθηση της οινολογικής και γαστρονομικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη και την προώθηση του οινοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, ως βιωματικού βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited