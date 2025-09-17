Η Κομισιόν προτείνει αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ - Κυρώσεις σε δύο υπουργούς

Η Κομισιόν πρότεινε την Τετάρτη (17/09) την αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, παρόλο που το μέτρο δεν έχει προς το παρόν επαρκή υποστήριξη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ψηφιστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, πρότεινε επίσης ένα πακέτο κυρώσεων κατά δύο Ισραηλινών υπουργών, καθώς και κατά στελεχών της Χαμάς.

Σε ποιους υπουργούς επιβλήθηκαν κυρώσεις

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι δύο υπουργοί για τους οποίους προτείνονται κυρώσεις είναι ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργό Οικονομικών.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Τα δεινά πρέπει να σταματήσουν και όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι» είπε η Κάλας.

cnn.gr