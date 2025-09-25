Σφοδρή αντίδραση ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ και ΠΙΣ στην ανακοίνωση του ΠΑΣΥΝΜ για τις ελλείψεις νοσηλευτών

Μετά τη χθεσινή αιχμηρή ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), όπου απορρίφθηκε η πρόταση για καθορισμό αναλογιών νοσηλευτών-κλινών μέσω υπουργικού διατάγματος και τέθηκαν αδιαπραγμάτευτοι όροι για την απασχόληση ξένου προσωπικού, οι ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ και ΠΙΣ απαντούν σήμερα με κοινή ανακοίνωση. Οι τρεις φορείς επαναφέρουν την ανάγκη για ευελιξία και άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού κλάδου, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η αδυναμία στελέχωσης των μονάδων υγείας με το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί κίνδυνο για την διατήρηση των υφιστάμενων κλινών αλλά και σοβαρό αντικίνητρο για νέες επενδύσεις σε μονάδες και υποδομές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υγεία φορείς – πολιτεία, επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί φορείς αλλά και οι Οργανώσεις των ασθενών - αναγνωρίζουν την ύπαρξη των ελλείψεων και ήρθε πλέον η ώρα της συνεργασίας για να εφαρμοστούν αποτελεσματικές λύσεις.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Με ικανοποίηση οι τρεις Φορείς χαιρετίζουν το γεγονός ότι ο ΠΑΣΥΝΜ υιοθετεί μέρος των εισηγήσεων μας προς απάμβλυνση των πιεστικών αναγκών, όπως πχ η προώθηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος για αύξηση του αριθμού των σπουδαστών νοσηλευτικής, η εισαγωγή νέων υποστηρικτικών ρόλων τεχνικού αιμοκάθαρσης και τεχνικού εργαλειοδότη, η ταχεία εκπαίδευση φροντιστών υγείας και η προσπάθεια επανένταξης νοσηλευτών που βρίσκονται εκτός του κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα μέτρα αυτά θα αποφέρουν καρπούς σε βάθος χρόνου και μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο μικρό μέρος τους προβλήματος, χωρίς να το επιλύουν. Η επιμονή της ΠΑΣΥΝΜ για ρύθμιση του ζητήματος των αναλογιών στελέχωσης μέσω νομοθεσίας και οι όροι που θέτει για απασχόληση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, οδηγούν με βεβαιότητα σε διαιώνιση και επιδείνωση του προβλήματος.

Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια υποχρεώνονται σήμερα να διατηρούν μια από τις ψηλότερες στον κόσμο αναλογίες νοσηλευτών προς ασθενείς (στην Κύπρο είναι 1:5 ενώ πχ στην Γερμανία 1:13), χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός νοσηλευτών στην αγορά εργασίας.

Τονίζεται ότι κανένα ανεπτυγμένο σύστημα υγείας δεν ρυθμίζει τις αναλογίες στελέχωσης των μονάδων υγείας μέσα από νομοθεσία. Η ρύθμιση του ζητήματος και στην Κύπρο με Διάταγμα του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, θα δώσει στην πολιτεία την απαραίτητη ευελιξία να ανταποκρίνεται άμεσα στα δεδομένα του κλάδου, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας ή την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, μέχρι να αλλάξει η αναλογία νοσηλευτών – ασθενών, η μόνη εφικτή και άμεση λύση για κάλυψη των αναγκών, είναι η απασχόληση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.