Σαφής προειδοποίηση Ευρωπαίων προς Πούτιν: «Είμαστε έτοιμοι να καταρρίψουμε αεροσκάφη»

Ακόμη και κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών περιλαμβάνει η απάντηση του ΝΑΤΟ σε τυχόν νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, προειδοποίησαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες τη Μόσχα, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, σε μία μυστική συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Διαψεύδουν τις παραβιάσεις οι Ρώσοι

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ. Ανέφεραν ότι ένα ξεχωριστό περιστατικό κατά το οποίο drones εισέβαλαν στην Πολωνία ήταν αποτέλεσμα λάθους. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις καθοδηγούνται από διεθνείς κανόνες.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτό το μήνα, οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμiρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή», δήλωσε ο Βρετανός κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η προτροπή Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η περιγραφή της συνάντησης στη Μόσχα δείχνει ότι ο Πούτιν έλαβε μια πιο έντονη προειδοποίηση σχετικά με την εισβολή αεροσκαφών και drones στον εναέριο χώρο της ανατολικής Ευρώπης και αποκαλύπτει την εικόνα της πολιτικής ακροβασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν μια απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, οδηγώντας την ευρωπαϊκή ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει οδηγίες να παρέχουν μια λεπτομερή αναφορά της θέσης του ΝΑΤΟ στο Κρεμλίνο.

Ένας αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις δήλωσαν στη Μόσχα ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 24 την Τετάρτη.

Τέσσερις φορές επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν επικαλεστεί το άρθρο 4 μόνο εννέα φορές από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949 -και δύο από αυτές τις περιπτώσεις ήταν αυτόν τον μήνα, μετά τις εισβολές στην Πολωνία και την Εσθονία.

Οι αρχές της Δανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι ενδέχεται να πράξουν το ίδιο, καθώς διερευνούν τον πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με drones που διακόψαν την εναέρια κυκλοφορία, αν και το Κρεμλίνο αρνήθηκε εκ νέου κάθε εμπλοκή.

«Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί διχασμός και να μας φοβίσουν», δήλωσε ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης, Peter Hummelgaard, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει».

Αύξηση των παραβιάσεων

Η ξαφνική αύξηση παραβιάσεων συνάδει με την άποψη ορισμένων αξιωματούχων ασφαλείας ότι μια επιθετική κίνηση από τη Μόσχα, η οποία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του πολέμου της κατά της Ουκρανίας, πιθανότατα δεν θα λάβει τη μορφή μιας συμβατικής επίθεσης κατά της Δύσης, αλλά μάλλον μιας υβριδικής επιχείρησης με σκόπιμη αμφισημία ως προς την προέλευση και τα κίνητρά της.

«Η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας να ανταποδώσουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη -και ακόμη πιο σημαντικό, να αντιδράσουμε γρήγορα», τόνισε.

Το δίλημμα των Ευρωπαίων

Ωστόσο, τα ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις του Κρεμλίνου δημιουργούν ένα δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα και να δυσχεράνει τη διατήρηση της ενότητας.

Ο Τραμπ υποστήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι έχουν ζητήσει με σθένος την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινδυνεύουν να πέσουν στην «παγίδα της κλιμάκωσης» του Πούτιν.

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης παραβίασης του εναερίου χώρου του, αυτό θα σημαίνει πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης, Αλεξέι Μεσκόφ, την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκπομπής στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η προειδοποίηση της Μελόνι

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζιόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης καλέσει σε προσοχή, προειδοποιώντας τους συμμάχους να μην πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου, αν και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σουφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους.

«Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», σημειώσε ο Σουφ σε συνέντευξη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη. Οι ρωσικές εισβολές έχουν επίσης αποκαλύψει πιο πρακτικά ζητήματα σχετικά με την άμυνα στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ.

Νέοι κανόνες εμπλοκής στην Ρουμανία

Οι ρουμανικές αρχές παρακολούθησαν ένα ρωσικό drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας για 50 λεπτά στις 13 Σεπτεμβρίου. Αν και παρακολουθήθηκε από δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16, η απόφαση να μην καταρριφθεί -με την αιτιολογία του κινδύνου πτώσης συντριμμάτων- προκάλεσε κριτική.

«Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το να δείξετε σε όσους σας δοκιμάζουν ότι είστε σε θέση να προστατεύσετε τον εναέριο χώρο σας», δήλωσε ο πρώην Ρουμάνος πρόεδρος, Τραϊάν Μπασέσκου. στον τηλεοπτικό σταθμό Digi TV. «Η αξιοπιστία σας διακυβεύεται», επεσήμανε.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας ενέκρινε μόλις την Πέμπτη τους κανόνες εμπλοκής για την κατάρριψη αεροσκαφών. Για το Βουκουρέστι, το δίλημμα αφορά την έλλειψη οικονομικών πόρων και κατάλληλου εξοπλισμού, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Η κατάρριψη ενός drone με πυραύλους πολεμικών αεροσκαφών -όπως συνέβη στην Πολωνία αυτό το μήνα- είναι δαπανηρή και αναποτελεσματική, δήλωσαν Ρουμάνοι αξιωματούχοι. Αντι-drone συστήματα παρόμοια με αυτά που έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία, καθώς και μη θανατηφόρα μέσα όπως παρεμβολές και κυβερνοασφάλεια, είναι πιο απαραίτητα, επεσήμαναν.

