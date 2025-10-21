Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ δύο ανηλίκων σε σχολείο στην Πάφο

Ο κεντρικός αστυνομικός σταθμός Πάφου διερευνά επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ δύο ανηλίκων ηλικίας 15 και 13 χρόνων, που συνέβηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης σε δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στη Πάφο κατά την διάρκεια του διαλείμματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας εκ των δύο, ο 13χρονος επισκέφθηκε το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και ακολούθως και απολύθηκε.

Σύμφωνα με τον επί καθήκοντι ιατρούς ο 13χρονος φέρει μία εκχύμωση στον αριστερό βραχίωνα.

Αναφορικά με το ίδιο επεισόδιο, καταγγέλθηκε από την Διεύθυνση του σχολείου ότι μετά την συμπλοκή, ο κηδεμόνας του 13χρονου, ηλικίας 37 χρόνων εισήλθε στο χώρο του σχολείου, προκάλεσε και ανησυχία φωνάζοντας και εκστομίζοντας διάφορες απειλές.

Τα δύο συμβάντα διερευνώνται από την ΑΔΕ Πάφου. 

