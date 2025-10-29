Απόφαση για κάμερες στο σχολείο με το περιστατικό βίας στο Πλατύ Αγλαντζιάς

Tο περιστατικό στο Πλατύ Αγλαντζιάς συνέβη σε μη σχολικό χρόνο, βράδυ, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που γινόταν από τους γονείς, είπε, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας παράλληλα πως «μας ενδιαφέρει το ασφαλές σχολείο», ενώ είπε ότι προχωρά και η εγκατάσταση καμερών στο σχολείο.

Ερωτηθείσα σχετικά με το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Αγλαντζιά, η Υπουργός είπε ότι «είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας. Δεν αποτελεί βεβαίως σχολική βία, αφού έγινε σε μη σχολικό χρόνο, παρόλα αυτά πολύ σωστά έγιναν καταγγελίες και ανάλαβε αρμοδίως η Αστυνομία την υπόθεση. Έχω ενημερωθεί ότι έγιναν και συλλήψεις. Άρα παίρνει το δρόμο της η διερεύνηση του θέματος».

«Πέρα όμως και πάνω από αυτό, εμάς μας ενδιαφέρει το ασφαλές σχολείο, τα παιδιά μας στον πρωινό χρόνο, εκείνη την ώρα που φοιτούν στο σχολείο να νιώθουν και να είναι ασφαλή», πρόσθεσε.

Για αυτό, συνέχισε η Υπουργός, «δουλεύουμε πολυεπίπεδα και στην πρόληψη, έγκαιρα, ώστε τα παιδιά μας να νιώθουν την αυτοπεποίθηση, να μπορούν να καταγγείλουν περίεργες συμπεριφορές, να μπορούν να λένε όχι, στην ψυχική τους δηλαδή ενδυνάμωση, αλλά δουλεύουμε και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης με κάμερες σε σχολεία, με φύλακες».

«Παρόλο που δεν θέλουμε να βλέπουμε τα σχολεία μας να μοιάζουν με φυλακές, θέλουμε τα σχολεία μας να είναι χώροι δημιουργίας χαράς, εντούτοις αναγκαζόμαστε λόγω των γεγονότων να δουλέψουμε και σε αυτό το επίπεδο και προχωρούμε και με το πρόγραμμα εγκατάστασης καμερών και στο σχολείο του Πλατύ», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ