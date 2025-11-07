Ακινητοποιούνται 11 λεωφορεία του ΟΣΥΠΑ, διευθετήσεις για τις διαδρομές από τον Οργανισμό

Mόνο τα 11 λεωφορεία του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου "ανεβάζουν χειρόφρενο" προκειμένου να προβούν σε σχετικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ροδοσθένους Διευθυντή του ΟΣΥΠΑ και μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην επαρχία Πάφου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι διαδρομές είπε ο κ. Ροδοσθένους θα γίνουν σήμερα Παρασκευή με τα υπόλοιπα λεωφορεία του Οργανισμού, ώστε να μην παρατηρηθεί πρόβλημα και με την μετάβαση των μαθητών στα σχολεία τους.

Ο κ. Ροδοσθένους σημείωσε πως λεωφορεία του Οργανισμού τώρα το πρωί θα εκτελέσουν κανονικά τις διαδρομές, όσο για τις υπόλοιπες διαδρομές κατά την διάρκεια της ημέρας θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση από τον ΟΣΥΠΑ, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Σημειώνεται πως άμεσα θα κληθεί εκ νέου εμπειγνώμονας από το εξωτερικό για διερεύνηση του περιστατικού πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην Πάφο τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ ακινητοποιούνται τα λεωφορεία ίδιου τύπου με αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εν αναμονή ολοκλήρωσης του ελέγχου τους, όπως αποφασίστηκε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, υπό τον Υπουργό Αλέξη Βαφεάδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λόγω του περιστατικού, από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου και εκπροσώπων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών.

«Στη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως κληθεί άμεσα εκ νέου εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό για διερεύνηση του περιστατικού», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, ο εμπειρογνώμονας ο οποίος είχε προσφάτως κληθεί για ανάλογο περιστατικό, θα βρίσκεται στην Πάφο το Σάββατο, στις 8/11/2025 και θα ελέγξει όλα τα λεωφορεία ιδίου τύπου με αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στη συνέχεια ο εμπειρογνώμονας θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε λεωφορεία και στις υπόλοιπες επαρχίες.

«Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των λεωφορείων ιδίου τύπου της επαρχίας Πάφου, αυτά ακινητοποιούνται άμεσα», προστίθεται. Το επηρεαζόμενο επιβατικό κοινό θα τύχει σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία, καταλήγει η ανακοίνωση.