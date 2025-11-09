Εκδήλωση για τη Μέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων στην Πάφο

Πραγματοποιήθηκε χτες Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στην Πλατεία Κέννεντυ, η εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα, που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και την Κοινοτική Αστυνόμευση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από Τροχαίες Συγκρούσεις.

Η εκδήλωση περιλάμβανε σιωπηλή πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και τελετή αφής κεριών στην Πλατεία Κέννεντυ, ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων.

O υπεύθυνος οδικής ασφάλειας Πάφου Λοχίας Χρίστος Λιασίδης σε δηλώσεις του ανέφερε πως η εκδήλωση εντάσσεται στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από τροχαίες οδικές συγκρούσεις , προσθέτοντας πως η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται και στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας γύρω από το σοβαρό πρόβλημα των τροχαίων οδικών συγκρούσεων που συνεχίζουν να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και να προκαλούν ανείπωτο πόνο σε ανθρώπους και κοινωνίες.

Αυτή την ημέρα, είπε ο κ. Λιασίδης, οι σκέψεις μας στρέφονται στους ανθρώπους που έχουν θυσιαστεί στο μολώχ της ασφάλτου αλλά και στις οικογένειες που έχουν χάσει τους αγαπημένους τους.

Πίσω από κάθε θάνατο, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει και ο απώτερος πόνος των οικογενειών αυτών που χάθηκαν στην άσφαλτο. Επεσήμανε ακόμη πως μέχρι στιγμής τη φετινή χρονιά προκλήθηκαν 38 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 38 νεκρούς.

Αναλυτικά είπε στην Λευκωσία σημειώθηκαν 10 θάνατοι, στην Λεμεσό 13, στην Λάρνακα 8, στην Πάφο 4, στην Αμμόχωστο 2 και στην Μόρφου 1. Από τους νεκρούς οι 13 ήταν οδηγοί αυτοκινήτων, 1 επιβάτης αυτοκινήτου, 13 μοτοσικλετιστές, 1 οδηγός μοτοποδηλάτου , 8 πεζοί και 2 ποδηλάτες. Ήδη οι αριθμοί θανάτου της φετινής χρονιάς έχουν ξεπεράσει τα έτη 2022 που είχαμε 37 νεκρούς, το 2023 31 νεκρούς, και το 2024 41 νεκρούς.

Πρόσθεσε πως η Κύπρος έχει « πληρώσει» κατά την έκφραση του βαρύ φόρο αίματος λέγοντας πως τέτοιες εκδηλώσεις σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση όλων στην κοινή προσπάθεια για αποτροπή θανάτων και θυμάτων κυρίως νέων παιδιών.

Στόχος μας συνέχισε, είναι η πρόληψη και η υπευθυνότητα από όλους τους δημότες της πόλης και κυρίως από τους νέους οδηγούς. Είπε ακόμη πως η Αστυνομία, καταβάλλει προσπάθειες για μείωση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων με διάφορα μέτρα και πρακτικές όπως γίνονται διαλέξεις σε όλα τα σχολεία από το Τμήμα της Τροχαίας . Επίσης σημείωσε, διαλέξεις γίνονται και στα στρατόπεδα αλλά και στις σχολές οδηγών στους νέους οδηγούς.

Πρόσθεσε, πως η οικογένεια με την προφύλαξη των παιδιών ως συνεπιβατών, δημιουργία σωστών προτύπων με τη χρήση ζώνης και του κράνους, την αποφυγή οδήγησης μετά την χρήση αλκοόλ , με δράσεις των τοπικών αρχών για ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη δημιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις επαρχίες είναι πολύ χρήσιμα . Ευχήθηκε τέλος το νέος έτος να είναι καλύτερο από την φετινή χρονιά σε θανάτους από δικές συγκρούσεις.

Με τη δράση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου έστειλε μήνυμα πρόληψης, υπευθυνότητας και σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, τονίζοντας τη σημασία της ασφαλούς οδήγησης και της καλλιέργειας οδικής συνείδησης, ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αντώνης Χριστοδούλου.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε πως η εκδήλωση διοργανώνεται με απόλυτο σεβασμό και σεμνότητα για την μνήμη αυτών που χάθηκαν για τα τροχαία ατυχήματα. Επεσήμανε ακόμη πως ως Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα προσπαθούν να ενημερώνουν τους νέους να είναι προσεκτικοί να οδηγούν με υπευθυνότητα, γιατί η κάθε ζωή θέλει να φθάσει με απόλυτη ασφάλεια στον προορισμό της, την ώρα της οδήγησης. Τιμούμε την μνήμη τους και ευχόμαστε να μην δούμε άλλο αίμα στην άσφαλτο, συμπλήρωσε.

Ο κ. Χριστοδούλου ευχαρίστησε τέλος όλους τους συμμετέχοντες και κάλεσε το κοινό να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και τη διάσωση ζωών.