Στα πόσα Ρίχτερ αρχίζει η πραγματική ανησυχία για την Κύπρο; Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας (ηχητικό)

«Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η εικόνα δείχνει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε πορεία εκτόνωσης»

Παρότι η ανησυχία στον κόσμο είναι έντονη λόγω των διαδοχικών σεισμικών δονήσεων, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και 97.6 είπε πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την πορεία ενός σεισμικού φαινομένου, ωστόσο με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η εικόνα δείχνει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε πορεία εκτόνωσης.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα των τελευταίων 24ώρων: Οι δύο σεισμοί 5,2 και 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν χθες συνοδεύτηκαν από σημαντικό αριθμό μετασεισμών, όπως είναι φυσιολογικό. Σήμερα καταγράφηκε ακόμη μία δόνηση περίπου 4,5 Ρίχτερ, η οποία θεωρείται τμήμα της μετασεισμικής ακολουθίας και συμβάλλει στην εκτόνωση.

Τόνισε ότι «θα ήταν θετική η εμφάνιση κι άλλων παρόμοιων μετασεισμών», αν και καμία εξέλιξη δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Πότε υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας

Στο ερώτημα για το αν η Κύπρος πρέπει να ανησυχεί σε συγκεκριμένα μεγέθη, ανέφερε ενδεικτικά ότι οι σεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ είναι εκείνοι που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μέγεθος δεν είναι το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης, αλλά εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι το εστιακό βάθος, ο μηχανισμός γένεσης, το ενεργό ρήγμα, το συχνοτικό περιεχόμενο, το είδος του εδάφους.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δείχνει ότι επίκειται γεγονός άνω των 6 Ρίχτερ ή ότι αναμένεται σοβαρή επιβάρυνση.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Ευθύμιου Λέκκα στην «Δεύτερη Ματιά», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

