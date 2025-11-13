Φον ντερ Λάιεν: Αυτές είναι οι 3 επιλογές για χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Τις τρεις κύριες επιλογές για την υποστήριξη της Ουκρανίας παρουσίασε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στους Ευρωβουλευτές, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της μικρής διάρκειας Ολομέλειας στις Βρυξέλλες, και την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την Σύνοδο Κορυφής της 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα είπε η Πρόεδρος στους Ευρωβουλευτές το πρωί της Πέμπτης, στη βάση και όσων συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, η ΕΕ θα στηρίξει την Ουκρανία για δύο χρόνια, χωρίς οι ηγέτες να εμβαθύνουν στις επιλογές τους σε αυτή τη φάση. Σε σχέση με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στο Βέλγιο και το διαχειριστή Euroclear, η κ. Φον ντερ Λάιεν είπε ότι «δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με το Βέλγιο και όλα τα κράτη μέλη για τις επιλογές ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την δέσμευση».

Η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν έβαλε στο τραπέζι και τις τρεις βασικές επιλογές που έχει μελετήσει η Επιτροπή και έχει διατυπώσει στο έγγραφο που θα επεξεργαστούν τα Υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών. «Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο του προϋπολογισμού και να μαζέψουμε χρήματα από τις κεφαλαιαγορές», είπε η Πρόεδρος. Όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή, είναι «να προχωρήσουμε σε μια διακυβερνητική συμφωνία, ότι τα κράτη μέλη θα μαζέψουν τα ίδια τα απαιτούμενα κεφάλαια». Ενώ η τρίτη επιλογή είναι «να έχουμε ένα Δάνειο Αποζημιώσεων βασισμένο σε ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία». Η Πρόεδρος εξήγησε ότι αυτό θα βασίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων και ότι το δάνειο προς την Ουκρανία θα αποπληρωθεί εφόσον η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις.

«Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να στηριχθεί η άμυνα και η οικονομία της Ουκρανίας. Και ο πιο σαφής τρόπος για να κάνουμε τη Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της. Θα αποδείξουμε ότι εάν χρειαστεί, θα είμαστε εκεί [για την Ουκρανία] επί μακρόν», κατέληξε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ