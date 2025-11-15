Το δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος «χτύπησε στην καρδιά »της Πάφου

Το δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος επαναδραστηριοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής με μια εκδήλωση πολιτισμικής αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης.

Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Λαογραφίας . Το Φεστιβάλ, όπως αναφέρθηκε σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του Δικτύου, αποτελεί την πρώτη μεγάλη κοινή εκδήλωση των πόλεων-μελών του, με στόχο να ενισχύσει τους δεσμούς διαφόρων περιοχών του Ελληνισμού, να αναδείξει την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά και να προωθήσει συνεργασίες και συνέργειες ανάμεσα στην Πάφο και τις αδελφοποιημένες με αυτήν πόλεις της Ελλάδας.

Η εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο και περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακής μουσικής και χορών από συλλόγους των αδελφοποιημένων πόλεων.

Ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και προεδρεύοντας του δικτύου ανέφερε πως στο δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων πόλεων προστέθηκαν τα Χανιά και πλέον οι αδελφοποιημένες πόλεις στην Ελλάδα είναι έξι.

Στο Φεστιβάλ φέτος, όπως είπε, συμμετέχουν η Καλαμαριά, τα Χανιά και η Λαμία ενώ το επόμενο έτος θα συμμετάσχουν η Πρέβεζα , η Κέρκυρα και η Μυτιλήνη , σημειώνοντας πως το Φεστιβάλ θα καταστεί θεσμός και θα πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο. Ο κ. Φαίδωνος σημείωσε μεταξύ άλλων πως « απόψε εδώ στην Πάφο κτυπά η καρδιά του δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος», σημειώνοντας πως οι χτύποι της διαχέονται σε ολόκληρο τον ελληνισμό και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσα απ’ αυτήν την μεγάλη γιορτή του πολιτισμού που παράλληλα στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στις κοινωνίες των αδελφοποιημένων πόλεων αλλά και στις κοινωνίες των δύο χωρών. Η ιστορική ταυτότητα της Πάφου άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνισμό επί χιλιετίες, είπε ο κ. Φαίδωνος « καθιστά την συνεργασία μας με τις ελληνικές πόλεις όχι απλώς μια θεσμική επιλογή αλλά φυσική συνέχιση μιας κοινής πολιτισμικής πορείας.»

Η Πάφος ανέφερε είναι πόλη Αρκαδική και ο κτήτορας είναι από την Αρκαδία και ο Αγαπήνωρος έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σ’ αυτή την πόλη , μια πόλη που η ελληνικότητα της χτυπά παρόλο που στο πέρασμα των αιώνων υπήρξε και χωνευτήρι λαών και πολιτισμών αφού η Πάφος ήταν ένα δορυφορικό λιμάνι της Αλεξάντρειας.

Επεσήμανε ακόμη πως οι δεσμοί αυτοί, αποτελούν σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουνε σύγχρονες συνεργασίες, αναφέροντας πως η πόλη έχει μια μακρά ιστορική διαδρομή και ο χαρακτήρας της φέρει ανεξίτηλα την σφραγίδα του ελληνικού πολιτισμού. Είπε ακόμη πως μέσα στο πέρασμα των αιώνων η ιστορία της πόλης πέρασε από πολλές δοκιμασίες, παρόλα αυτά τόνισε, ο σταθερός πολιτιστικός προσανατολισμός της παρέμεινε το ελληνικό στοιχείο. Ως εκ τούτου καθόλου τυχαία η Πάφος είναι αδελφοποιημένη με έξι πόλεις της Ελλάδας. Είπε ακόμη, πως με πρωτοβουλία του Δήμου Πάφου συστάθηκε το 1995 το Δίκτυο Πάφου.

Ο πρόεδρος του Δικτύου Δήμαρχος Πάφου αναφέρθηκε και στους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Δικτύου, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνήθηκε όπως οι επόμενες προτεραιότητες επικεντρωθούν στη σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των πόλεων-μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα της παιδικής και της τρίτης ηλικίας. «Την τρίτη ηλικία οφείλουμε να τη στηρίξουμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ στα παιδιά και στους νέους να προσφέρουμε ευκαιρίες γνώσης και εμπειριών, ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν το μέλλον της πατρίδας και του έθνους μας», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέδειξαν το πολιτιστικό τους υλικό μουσικά και χορευτικά προγράμματα από τα πο-λιτιστικά συγκροτήματα των αδελφοποιημένων πόλεων όπως ο Δήμος Πάφου με το Λαογραφικό Όμιλο «Κτήμα», ο Δήμος Καλαμαριάς: Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς, Σύλλογος Καυκασίων Καλαμαριάς, «Ο Προμηθέας», Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι», Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς, ο Δήμος Λαμιέων Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας, Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλυβίων Λαμίας «Ο Άγιος Γεώργιος» και ο Δήμος Χανίων: Λαογραφικός Όμιλος Χανίων «Γιάννης Αγιασμενάκης».

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με καταχειροκροτούμενες καλλιτεχνικές εμφανίσεις από διάφορα πολιτιστικά συνόλα των πόλεων-μελών του Δικτύου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενότητας και κοινής πολιτιστικής ταυτότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αντιπροσωπείες από τις αδελφοποιημένες πόλεις όπως η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου , ο Θανάσης Γιαννακός Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δ. Καλαμαριάς , η Μαρία Νικολαΐδου σύμβουλος του Δημάρχου στον Σύνδεσμο του Δικτύου , ο Κώστας Ζώης Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, η Ελένη Θεοδουβάκη Αντιδήμαρχος Χανιών, ο Εμμανουήλ Δουκάκης συνεργάτης του Δημάρχου Χανιών, η Ειρήνη Σόλια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων στον Δήμο Λαμιέων, η Ευαγγελία Κιματσούκα Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων χώρων και από τον Δ. Μυτιλήνης παρέστη μετά από πρόσκληση ο Νίκος Γιαννακάς Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι από την Ελλάδα αναφέρθηκαν στους πολιτισμικούς δεσμούς των περιοχών τους, ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Πάφου και εξήραν το επίπεδο της εκδήλωσης. Επίσης στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων, καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα καθώς και πλήθος δημοτών της Πάφου.

Ο πρώην αντιδήμαρχος Πάφου στην περίοδο σύστασης του Δικτύου Σίμος Τσέλεπος ανέφερε πως όταν τα έργα μιλούν τα λόγια περιτεύουν. Όταν είπε σκέφτηκαν να δημιουργήσουν το δίκτυο, μέσα από ένα έντονο προβληματισμό, αυτό που επιδιώκαν είναι αυτό που υλοποιείται σήμερα, δηλαδή να γίνουν πολιτιστικές και κοινωνικές ανταλλαγές.

Σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το Φεστιβάλ «βγαίνει» στους δρόμους και τις πλατείες της Πάφου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανές εμφανίσεις, μουσική και χορούς από τους συμμετέχοντες συλλόγους και παραδοσιακά σχήματα της πόλης.

Η ημέρα θα κορυφωθεί με παρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, που θα καταλήξει στην Πλατεία Κέννεντυ, όπου όλοι μαζί – σύλλογοι και κοινό – θα χορέψουν ένα μεγάλο κοινό χορό αδελφοσύνης, σύμπνοιας και ομοψυχίας. Το απόγευμα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Παλιά Ηλεκτρική, θα εγκαινιαστεί η κινητή Έκθεση Φωτογραφίας Ιστορίας και Πολιτισμού του Δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος, αποτελούμενη από φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που καταγράφει την ιστορία και τις παραδόσεις των πόλεων-μελών.