Στην Πάφο η ομάδα ποδοσφαίρου της Εθνικής Αυστρίας

Στην Πάφο βρίσκεται η ομάδα ποδοσφαίρου της Εθνικής Αυστρίας, ενόψει της αναμέτρησής της με την Εθνική Κύπρου, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.

Την ομάδα φιλοξένησε το Cap St Georges Hotel & Resort.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η ποδοσφαιρική ομάδα της Εθνικής Αυστρίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, προπονείται στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα των εγκαταστάσεων του Cap St. Georges, τα οποία είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της UEFA με πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με όργανα εκγύμνασης τελευταίας γενιάς, καθώς και το κέντρο ευεξίας και αποκατάστασης που διαθέτει η μονάδα.

Όπως αναφέρεται η επιλογή της Εθνικής Αυστρίας, τόσο για διαμονή όσο και για προετοιμασία στις υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Cap St Georges Hotel & Resort, αποτελεί υψηλή διάκριση και αναγνώριση για το ξενοδοχείο, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, άνεσης και ηρεμίας που προσφέρει.

Η φιλοσοφία του Cap St. Georges Hotel & Resort βασίζεται στην αριστεία υπηρεσιών και στη ζεστή, ανθρώπινη φιλοξενία, σε συνδυασμό με κορυφαίες υποδομές. Στοιχεία που το έχουν καταξιώσει ως διεθνή ποιοτικό προορισμό. Κάτι που επιβεβαιώνει και η επιλογή πολλών ομάδων από το εξωτερικό που εμπιστεύονται το Cap St. Georges για την προετοιμασία τους, καταλήγει η ανακοίνωση.