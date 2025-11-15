«Απ΄τα κοχύλια της ψυχής μου » η παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου στην Π. Χρυσοχούς

Με τις παρουσίες των αρχών της Π. Χρυσοχούς, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 (στις 5.00 μ.μ), η παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «Απ’ τα Κοχύλια της ψυχής μου», εργασία που υπογράφει ο συνθέτης Ανδρέας Α. Αρτέμης, κι ερμηνεύει η Ελένη Ευσταθίου.

Στο ψηφιακό δίσκο (cd) ακούγονται συνθέσεις του Ανδρέα Α. Αρτέμη, σε στίχους γνωστών ελλαδιτών στιχουργών, (που ο συνθέτης συνεργάζεται μαζί τους από χρόνια (Ντίνου Κουμπάτη, Μαρίας Αγγελάκη, Γιώργου Σοφοκλέους κ.α), καθώς και γνωστά παραδοσιακά τραγούδια σε διασκευές του συνθέτη.

Η Ελένη Ευσταθίου γεννήθηκε στην Περιστερώνα και ζει στην Πόλη Χρυσοχούς. Μαθητεύει χρόνια με δάσκαλο της τον συνθέτη & ερμηνευτή Ανδρέα Α. Αρτέμη.

Συμμετέχει στις συνθετικές δραστηριότητες του (παραστάσεις εντός κι εκτός Κύπρου, αλλά και σε δίσκους του). Ερμηνεύει λαϊκά, παραδοσιακά κυπριακά, αλλά και τραγούδια από την ευρύτερη Ελλαδική στεριανή και νησιωτική χώρα, με όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των γνωστών τραγουδιών τα «ηχοχρώματα».

Αυτή είναι η πρώτη προσωπική δισκογραφική της εργασία. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Polis Herb Garden & Restaurant.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε: εισαγωγική αναφορά για τον δίσκο, από τον συνθέτη, ενώ η Ελένη Ευσταθίου ερμήνευσε τραγούδια από την εργασία αυτή.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι Πόλεως Χρυσοχούς, μέλη του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ» και πολλοί φίλοι της ερμηνεύτριας.