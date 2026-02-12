Κακόβουλη πυρκαγιά σε αυλή οικίας στη Λάρνακα – Ζημιές σε εξοπλισμό και περίφραξη

Κακόβουλη πυρκαγιά σε αυλή οικίας στη Λάρνακα κλήθηκε να αντιμετωπίσει χθες το απόγευμα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 17:12 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:25.

Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε συσσωρευτές ηλεκτρικών εργαλείων, οι οποίοι βρίσκονταν σε ανοικτό χώρο με υποτυπώδη κάλυψη στην αυλή της οικίας. Από τη φωτιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε εξοπλισμός κουζίνας που βρισκόταν στον ίδιο χώρο, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε μέρος της περίφραξης της κατοικίας.

Μετά από διερεύνηση των αιτιών, η πυρκαγιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις.