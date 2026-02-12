Ο Δρ Παπαδάκης για το Jalla - Μια κοινωνικοανθρωπολογική ανάλυση τής κυπριακής συμμετοχής στην Eurovision και των αντιδράσεων (ηχητικό)

Η έντονη αντιπαράθεση γύρω από τη φετινή κυπριακή συμμετοχή στην Eurovision δεν αφορά μόνο στη μουσική ή/και το βιντεοκλίπ, αλλά αποτυπώνει βαθύτερες κοινωνικές, πολιτισμικές και ταξικές αντιθέσεις στην κυπριακή κοινωνία, υποστήριξε ο Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιάννης Παπαδάκης.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Δρ Παπαδάκης σημείωσε εξαρχής ότι η συμμετοχή στην Eurovision αποτελεί κρατική εκπροσώπηση, αλλά απευθύνεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό διεθνές κοινό, με τους δικούς του αισθητικούς κώδικες. Το φετινό τραγούδι, όπως ανέφερε, εντάσσεται καθαρά στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, με έντονα χορευτικά στοιχεία και αναφορές σε λαϊκές μορφές διασκέδασης, όπως το τσιφτετέλι, κάτι που δεν μπορεί να θεωρηθεί ξένο προς την κυπριακή εμπειρία.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, κατά τον ίδιο, δεν είναι τόσο το ίδιο το τραγούδι, όσο οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Σύμφωνα με τον Καθηγητή, οι επικρίσεις προέρχονται από διαμετρικά αντίθετες πολιτικές και κοινωνικές θέσεις. Εξήγησε δε, κάποιες ταξικές διαστάσεις της συζήτησης. «Υπάρχει μια υποτίμηση της λαϊκής κουλτούρας και της ποπ μουσικής των νέων», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ποπ μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας και δεν μπορεί απλώς να απορρίπτεται ως «υποκουλτούρα».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις, ο Δρ Παπαδάκης έκανε λόγο για μια ρητορική «καθαρότητας» της γλώσσας και της αισθητικής, που αγνοεί ότι η κυπριακή διάλεκτος είναι ζωντανή, πολυσύνθετη και διαρκώς εξελισσόμενη. Όπως είπε, τέτοιες προσεγγίσεις συχνά συνδέονται με ευρύτερες ιδεολογικές αντιλήψεις περί ταυτότητας και παράδοσης.

Σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, ο Καθηγητής διερωτήθηκε κατά πόσον θα μπορούσαν να στηριχθούν περισσότερο ντόπιοι καλλιτέχνες. Παράλληλα, διαχώρισε την κριτική, που είναι θεμιτή, από τις εκκλήσεις για απόσυρση της συμμετοχής, χαρακτηρίζοντας τις τελευταίες επικίνδυνες για την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, φέρνοντας ως παράδειγμα προηγούμενες περιπτώσεις λογοκρισίας στον πολιτιστικό χώρο.

Όσον αφορά το βιντεοκλίπ, ο Γιάννης Παπαδάκης επεσήμανε ότι παρουσιάζει μια αντιφατική αλλά πραγματική εικόνα της Κύπρου: καζίνο, λιμουζίνες, γιαγιάδες που γυαλίζουν αυτοκίνητα, χωριά, διπλοκάμπινα. «Αυτή είναι μια Κύπρος που υπάρχει γύρω μας, είτε μας αρέσει είτε όχι», είπε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διάσταση της κυπριακής διασποράς, επισημαίνοντας ότι η τραγουδίστρια μεγάλωσε στην Αγγλία, και αυτό αποτυπώνεται στην αισθητική και το ύφος της. Κατά τον ίδιο, αυτό αντανακλά τη σύγχρονη κυπριακή ταυτότητα, η οποία δεν είναι μονολιθική αλλά πολυπολιτισμική.

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Καθηγητής χαρακτήρισε την Eurovision ως έναν διαγωνισμό με πολιτική διάσταση, αλλά κυρίως ως ένα πεδίο ανταγωνισμού εντυπώσεων μέσα στην ποπ κουλτούρα. «Αν μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να παίξεις με τους κανόνες της ποπ», είπε, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι καλλιτέχνες αντλούν επιρροές από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιάννη Παπαδάκη στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: