Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Συνελήφθη 26χρονος - Καταζητείται δεύτερο πρόσωπο

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στη Λευκωσία, με θύμα 21χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν εξασφαλίστηκε μαρτυρία, βάσει της οποίας εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 25 και 26 ετών.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Το δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 25 ετών, εξακολουθεί να καταζητείται, με την Αστυνομία να έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση για καταζητούμενα πρόσωπα, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2026.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο συνεχίζει τις εξετάσεις.