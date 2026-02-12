Τσικνοπέμπτη με σκόνη, ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες - Πως θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Συνελήφθη 26χρονος - Καταζητείται δεύτερο πρόσωπο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η υπόθεση αφορά επίθεση εναντίον 21χρονου στις 10 Φεβρουαρίου - Σήμερα στο Δικαστήριο ο συλληφθείς

Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στη Λευκωσία, με θύμα 21χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν εξασφαλίστηκε μαρτυρία, βάσει της οποίας εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 25 και 26 ετών.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Το δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 25 ετών, εξακολουθεί να καταζητείται, με την Αστυνομία να έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση για καταζητούμενα πρόσωπα, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2026.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΥΛΛΗΨΗΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα