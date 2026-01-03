Κακόβουλη ενέργεια πίσω από την πυρκαγιά σε τρία οχήματα στην Πάφο

Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η Αστυνομία την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τρία οχήματα στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με δηλώσεις του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έγινε αντιληπτή πυρκαγιά σε τρία οχήματα —ένα αρθρωτό όχημα, ένα ρυμουλκό με τροχόσπιτο και ένα βαν— τα οποία ήταν σταθμευμένα το ένα δίπλα στο άλλο σε περιφραγμένο χώρο στη βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Ο χώρος ανήκει σε 62χρονο Ελληνοκύπριο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατέσβησε τη φωτιά, ενώ ακολούθως τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου καθώς και άλλα τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, προκειμένου να διενεργηθούν εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα στο αρθρωτό όχημα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα άλλα δύο οχήματα.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου.