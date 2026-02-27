Σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ψεκασμού στην Τίμη

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το σύστημα ψεκασμού στην Τίμη.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά με στοχευμένα και ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης στην κτηνοτροφική του ζώνη, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ψεκασμού στην περιοχή Τίμης.

Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τίμης κ. Γιώργος Πολυκάρπου υπογράμμισε τη σημασία της παρέμβασης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των αυξημένων ανησυχιών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Όπως ανέφερε, η ενεργοποίηση του συστήματος ψεκασμού αποτελεί μια ουσιαστική και έγκαιρη πρωτοβουλία, που ενισχύει την προληπτική θωράκιση της κτηνοτροφικής περιοχής Τίμης.

«Η προστασία της τοπικής μας παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων μας δεν είναι απλώς προτεραιότητα, αλλά ευθύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο απέναντι σε μεταδοτικές νόσους ζώων όπως ο αφθώδης πυρετός, που μπορούν να επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και παραγωγικές επιπτώσεις.

Ο κ. Πολυκάρπου τόνισε ότι το σύστημα βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, καλύπτοντας οργανωμένα την κτηνοτροφική περιοχή και λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που ήδη εφαρμόζονται.

Παράλληλα, επεσήμανε πως ο Δήμος παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός συντονισμός και η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες ενέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς όλα τα τμήματα του Δήμου για την άμεση κινητοποίηση και την άψογη συνεργασία που επέδειξαν για την υλοποίηση του έργου.

Όπως σημείωσε, η συλλογική προσπάθεια και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αποτελεσματική διαχείριση προκλήσεων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Καταλήγοντας, ο Αντιδήμαρχος Τίμης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις πρόληψης και υποστήριξης της τοπικής κτηνοτροφίας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διατήρηση της βιωσιμότητας της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.