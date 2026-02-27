Απορρίφθηκε το αίτημα Σύκα – Ανοίγει ο δρόμος για την επικύρωση του ψηφοδελτίου στον ΔΗΣΥ

Όχι σε πρώτη φάση από το Δικαστήριο για επιστροφή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ έλαβε η πλευρά του Βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα. Στην 33 σελίδων απόφασή του το Δικαστήριο δεν εγκρίνει την αίτηση για έκδοση ακυρωτικού διατάγματος στηριζόμενο στο ότι για την ώρα δεν υπάρχει ανεπανόρθωτη ζημιά, ενώ το αίτημα είναι τέτοιο που ενδεχομένως θα είχε από τώρα τελεσίδικα αποτελέσματα για την κυρίως υπόθεση, δηλαδή την αστική αγωγή για συμμετοχή του ή όχι στο ψηφοδέλτιο.

Το αίτημα της πλευράς Νίκου Σύκα ήταν το εξής: «Διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου που να απαγορεύει στο Ανώτατο Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού να επιληφθεί και επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του ιδίου κόμματος ημερομηνίας 19/01/2026 για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του εν λόγω κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού.»

Επιπλέον όμως, υπάρχει σε εκκρεμότητα και θα δικαστεί το επόμενο διάστημα και η αγωγή (κυρίως υπόθεση) που αφορά τις αποφάσεις του Εκτελεστικού και Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ που σύμφωνα με την αίτηση, ισχυρίζεται ότι λήφθηκαν παράνομα και/ή χωρίς νόμιμη εξουσία, ότι το Ανώτατο Συμβούλιο του εν λόγω Κόμματος δεν έχει αρμοδιότητα ή εξουσία να επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 19/01/2026 λόγω του ότι αυτή λήφθηκε παράνομα και/ή χωρίς νόμιμη εξουσία και ότι ο Αιτητής δικαιούται να παραμείνει στον κατάλογο υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού για την επαρχία Λεμεσού.

Δεν εκδίδει το διάταγμα – Εκκρεμεί η αγωγή

Με αυτή την απόφαση το Δικαστήριο ανοίγει το δρόμο για σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου του ΔΗΣΥ το οποίο πλέον θα έχει την ευθύνη να αποφανθεί για τη συμμετοχή ή όχι του κ. Σύκα, μέσω της επικύρωσης της απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι το σκεπτικό της απόφασης είναι τέτοιο που αφήνει περιθώριο στον Νίκο Σύκα να αμφισβητήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες που τηρήθηκαν στην παρούσα περίπτωση, μετά την επικύρωση από το Ανώτατο.

Το Δικαστήριο σημειώνει στην απόφασή του ότι η φύση του διατάγματος που αιτήθηκε ο κ. Σύκας είναι τέτοια που «αυτό ενδεχομένως να επιφέρει τελεσίδικα αποτελέσματα, η υπόθεση του Αιτητή για να μπορούσε να επιτύχει θα έπρεπε να ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή, να πρόκυπτε ξεκάθαρη παράβαση των προνοιών του καταστατικού και των δικαιωμάτων του, κάτι το οποίο όπως αναφέρθηκα και ανωτέρω, δεν συμβαίνει».

Ταυτόχρονα, αναφέρει προηγουμένως ότι υπάρχει ακόμα εκκρεμούσα διαδικασία (αυτή στο Ανώτατο Συμβούλιο) και σε περίπτωση που το Ανώτατο αποφασίσει τελικώς την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο, θα μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά του, δηλαδή «θα μπορεί να έρθει στο Δικαστήριο και να αξιώσει θεραπεία σε περίπτωση που εν τέλει αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο», ρίχνοντας ουσιαστικά την μπάλα στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ να πάρει αποφάσεις.

Ερμηνεύοντας την απόφασή του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι η «εκδοχή του αιτητή παρουσιάζει αδυναμία», εξηγώντας ότι στο καταστατικό του ΔΗΣΥ «δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία αφαίρεσής τους από το ψηφοδέλτιο», ενώ θεωρεί ότι η εισήγηση ότι ορθή διαδικασία είναι η παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρουσιάζει επίσης αδυναμίες. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «υπάρχει αδυναμία στην υπόθεση του Αιτητή για να καταδείξει ζήτημα αντικαταστατικών αποφάσεων ή παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας.»

«Όχι ξεκάθαρη υπόθεση»

Στο σκεπτικό της απόφασης, το Δικαστήριο ερμηνεύοντας το καταστατικό και τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΔΗΣΥ εξηγεί ότι «και να θεωρηθεί ότι αποδεικνύεται ορατή πιθανότητα επιτυχίας αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν μπορεί να λεχθεί ότι πρόκειται για ξεκάθαρη υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την εξουσία του Δικαστηρίου για την έκδοση του αιτούμενου διατάγματος».

«Ακόμα δεν έχει αφαιρεθεί»

Κρίσιμο σημείο, το οποίο αφήνει περιθώριο στην πλευρά Σύκα είναι το εξής: «θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Αιτητής δεν έχει αφαιρεθεί ακόμη από το ψηφοδέλτιο, καθότι όπως προκύπτει η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου, απαιτεί επικύρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο του Κόμματος.», σημειώνει δε κενό στο καταστατικό του ΔΗΣΥ (όπως ισχυρίστηκε το κόμμα στο Δικαστήριο) αναφορικά με τη διαδικασία αφαίρεσης ενός υποψηφίου για λόγους που θέλει το ίδιο το κόμμα, εξηγώντας ότι το Ανώτατο Συμβούλιο έχει τη δικαιοδοσία και το κατάλοιπο εξουσίας «να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το Καταστατικό για ζητήματα που δεν προνοούνται σε αυτό».

«Δεν προκύπτει από τις πρόνοιες του Καταστατικού εξουσία είτε στο Εκτελεστικό είτε στο Πολιτικό Γραφείο για να προβούν σε μια τέτοια αφαίρεση. Προνοείται, όμως, ότι η όποια απόφαση των εν λόγω οργάνων δεν εξουσιοδοτείται από το Ανώτατο Συμβούλιο ή δεν τους παρέχεται ρητή εξουσία από το καταστατικό, αυτή θα πρέπει να τυγχάνει επικύρωσης από εν λόγω όργανο. Το οποίο έχει κατάλοιπο εξουσίας να ερμηνεύει και να εφαρμόζει το Καταστατικό για ζητήματα που δεν προνοούνται σε αυτό.»

«Συμπερασματικά και αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και να προκύπτει ζήτημα ασάφειας, επαφίεται στο ίδιο το Κόμμα να την επιλύσει και όχι στο Δικαστήριο. Εν ολίγοις, δεν καταδεικνύεται, στην παρούσα περίπτωση, έστω ξεκάθαρη παραβίαση των προνοιών του Καταστατικού του Κόμματος.»

Δεν έκαναν έρευνα για να τον ακούσουν – Επιτροπή Επιλογής το Πολιτικό Συμβούλιο

Σε άλλο σημείο της απόφασης, το Δικαστήριο αναφερόμενο στην παρουσία ή όχι του κ. Σύκα στο Πολιτικό ή Εκτελεστικό Γραφείο για να τον ακούσουν, σημειώνει ότι με «δεν προκύπτει από τα ενώπιον μου γεγονότα ότι τόσο το Εκτελεστικό όσο και το Πολιτικό Γραφείο, να διερεύνησε το οτιδήποτε επί της ουσίας για να πρέπει να λάβει τις θέσεις του Αιτητή. Ούτε, όπως προκύπτει, λειτούργησε ως επιτροπή επιλογής ή αφαίρεσης υποψηφίου. Εκείνο το οποίο έπραξαν, ήταν να λάβουν κατ’ αρχήν αποφάσεις, στη βάση και μόνο των συγκεκριμένων δεδομένων, οι οποίες δεν έχουν τελεσίδικο χαρακτήρα, αφού απαιτείται επικύρωση τους από το Ανώτατο Συμβούλιο.»

