Ρωσικά πλήγματα σε λιμάνι της Οδησσού - Τοπική κατάπαυση πυρός στη Ζαπορίζια για επισκευές

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΑΚΕΛ: «Η Υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΑΚΕΛ διερωτάται «τι άλλο πρέπει να συμβεί» ώστε να αντιληφθεί τόσο η Υπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι η απομάκρυνσή της από το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας είναι αναγκαία.

Την παραίτηση ή την παύση της Υπουργού Γεωργίας ζητά το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για «αλυσίδα αποτυχιών» και «ανικανότητα σε όλο το πεδίο των αρμοδιοτήτων της», που ,όπως υποστηρίζει, ζημιώνουν σοβαρά τη χώρα.

Ολόκληρη η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά: 

Η Υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί

Η Υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί. Η αλυσίδα των αποτυχιών και η ανικανότητα σε όλο το πεδίο της ευθύνης της ζημιώνει τον τόπο. 

Το περασμένο καλοκαίρι, οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό άφησαν την μεγαλύτερη πύρινη καταστροφή στα χρονικά του κράτους, αλλά κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη για την τραγική διαχείριση. Το υδατικό, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, αφού ούτε σχεδιασμός, ούτε έργα έγιναν, με αποτέλεσμα να επίκεινται περικοπές στο νερό. Τώρα, ο αφθώδης πυρετός εξελίχθηκε σε κρίση και η κτηνοτροφία της χώρας δέχεται ένα πρωτόγνωρο πλήγμα αφού δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα. Ωστόσο, κάθε φορά η Υπουργός -και η κυβέρνηση- όχι μόνο δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε όλους τους άλλους. Όπως τώρα που τα ρίχνει στους κτηνοτρόφους, στους ανθρώπους δηλαδή που αυτές τις ώρες χάνουν το βιός τους και τους κόπους μιας ζωής.

Διερωτόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί η Υπουργός αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΑΚΕΛΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα