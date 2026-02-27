ΑΚΕΛ: «Η Υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί»

Την παραίτηση ή την παύση της Υπουργού Γεωργίας ζητά το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για «αλυσίδα αποτυχιών» και «ανικανότητα σε όλο το πεδίο των αρμοδιοτήτων της», που ,όπως υποστηρίζει, ζημιώνουν σοβαρά τη χώρα.

Ολόκληρη η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Κουκουμά:

Η Υπουργός Γεωργίας πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να παυθεί. Η αλυσίδα των αποτυχιών και η ανικανότητα σε όλο το πεδίο της ευθύνης της ζημιώνει τον τόπο.

Το περασμένο καλοκαίρι, οι πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό άφησαν την μεγαλύτερη πύρινη καταστροφή στα χρονικά του κράτους, αλλά κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη για την τραγική διαχείριση. Το υδατικό, όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, αφού ούτε σχεδιασμός, ούτε έργα έγιναν, με αποτέλεσμα να επίκεινται περικοπές στο νερό. Τώρα, ο αφθώδης πυρετός εξελίχθηκε σε κρίση και η κτηνοτροφία της χώρας δέχεται ένα πρωτόγνωρο πλήγμα αφού δεν λήφθηκαν μέτρα έγκαιρα. Ωστόσο, κάθε φορά η Υπουργός -και η κυβέρνηση- όχι μόνο δεν αναλαμβάνει ευθύνη, αλλά προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε όλους τους άλλους. Όπως τώρα που τα ρίχνει στους κτηνοτρόφους, στους ανθρώπους δηλαδή που αυτές τις ώρες χάνουν το βιός τους και τους κόπους μιας ζωής.

Διερωτόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αντιληφθεί η Υπουργός αλλά και ο κ. Χριστοδουλίδης ότι πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της.