Συναντήσεις της Επ.Περιβάλλοντος στην Πάφο για την υποψηφιότητα των Κοιλάδων Ξερού και Διαρίζου στο Δίκτυο .Αποθ. Βιόσφαιρας της UNESCO

Συναντήσεις στην Επαρχία Πάφου πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προώθηση της υποψηφιότητας ένταξης των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO.

Στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αναρίτας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αναρίτας, Κουκλιών και Νατάς, ενώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού - Αγίου Φωτίου ακολούθησε συνάντηση με τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Αξύλου, Πενταλιάς, Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, Ελεδιώς, Γαλαταριάς, Κοιλίνας, Παναγιάς και Στατού - Αγίου Φωτίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, κύριος στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση των κοινοτήτων σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και η συζήτηση για τη διαδικασία συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων από τις κοινότητες.

Τα έντυπα αφορούν την καταγραφή βασικών στοιχείων της φυσικής, πολιτιστικής, ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής ταυτότητας των περιοχών, καθώς και την αποτύπωση προβλημάτων και προτάσεων που θα συμβάλουν στην τεκμηρίωση της περιοχής προς ένταξη.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, η κα Θεοδοσίου είχε ξεχωριστή συνάντηση με τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη Λτδ, κ. Ευγένιο Σάββα, τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, κ. Νάσο Χατζηγεωργίου, καθώς και με τον συντονιστή του θέματος του Αποθέματος Βιόσφαιρας εκ μέρους των κοινοτήτων, κ. Χαράλαμπο Πάζαρο.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και η εποικοδομητική συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την ομαλή προώθηση της υποψηφιότητας και την επιτυχή υλοποίηση του έργου, καταλήγει η ανακοίνωση.