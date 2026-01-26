Οι βροχές έφεραν αύξηση στην εισροή νερού στα φράγματα – Η πληρότητα σήμερα (πίνακας)

Η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 3ήμερο ανήλθε στα 2.546 Ε.Κ.Μ νερού, σημειώνει η ηλεκτρονική σελίδα kitasweather.com. Προσθέτει δε ότι «από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή ήταν 11.268 Ε.Κ.Μ νερού».

«Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων», αναφέρει, «ανέβηκε στο 11.8% σήμερα Δευτέρα (26/01/2026) από το 11.0% που βρισκόταν μέχρι το πρωί της Παρασκευής (23/01/2026) ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 26.1%».

Ακολούθως αναφέρει ότι «μετά τα 50 χιλιοστά μέσης βροχόπτωσης που είχαμε μέσα στα τέλη της εβδομάδας (19 χιλιοστά μέσης βροχής μέχρι τη Παρασκευή και 31.4 χιλιοστά μέσης βροχής μέχρι την Κυριακή), αυξήθηκαν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα οι εισροές νερού. Για να φτάσουμε τα περσινά επίπεδα, μας υπολείπονται συνολικά ακόμη 42 Ε.Κ.Μ νερού, τα οποία όμως ακόμα και αν τα πάρουμε μέχρι το τέλος της άνοιξης, δεν λύνουν το πρόβλημα της ανομβρίας, καθώς τα φράγματα θα καταλήξουν στην ίδια τραγική κατάσταση μέχρι το τέλος του φετινού καλοκαιριού, με παρόμοιες επιπτώσεις στους γεωργούς σε σχέση με το 2025».

«Να σημειώσουμε», συμπληρώνει, «ότι χρειαζόμαστε ακόμα πολλές βροχές για να βγούμε από την ανομβρία και να πάρουν τα φράγματα ικανοποιητικά αποθέματα νερού, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι πιο εύκολο να καταλήγει νερό στα φράγματα με βροχές που θα ακολουθήσουν». Στο σημείο που βρισκόμαστε, συνεχίζει, «η κακή κατάσταση των φραγμάτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά και να πάρουμε τα ικανοποιητικά αποθέματα που χρειαζόμαστε (τα οποία πρέπει να είναι πέραν των 60-70 Ε.Κ.Μ νερού) με ένα και μόνο αλλά δυνατό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα αφήσει 60+ χιλιοστά μέσης βροχόπτωσης και άνω σε διάστημα 2-3 ημερών, κάτι το οποίο συνηθίζεται κάθε 2-3 χρόνια αλλά δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια».

Σε περίπτωση, τονίζει, «που συνεχίσουν βαρομετρικά χαμηλά παρόμοιας δυναμικής με αυτά που είχαμε μέχρι στιγμής φέτος αλλά και τα τελευταία χρόνια, ναι μεν θα παίρνουν νερό τα φράγματα αλλά η χρονιά μας πολύ δύσκολα θα βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι. Σε περίπτωση που έχουμε μεγάλα κενά χωρίς βροχές το επόμενο διάστημα και χωρίς κάποια πολύ αξιόλογη διαταραχή, τα αποθέματα νερού πριν το καλοκαίρι θα είναι σε ακόμη πιο τραγικά επίπεδα από τα περσινά».

«Ασχέτως της συνέχειας», καταλήγει, «θα ακολουθήσουν σταθερές εισροές νερού το επόμενο διάστημα με αυξομειώσεις αφού αναμένονται μικροδιαταραχές στην περιοχή μας με περαιτέρω βροχές τις επόμενες ημέρες».