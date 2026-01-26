Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παντελής Χρυσοστόμου (ΔΗΚΟ): Δημόσια απολογία ζητά από τον Φειδία για το προσβλητικό σχόλιο για αναπηρίες (βίντεο)

«Αναμένουμε από τους εκλεγμένους αξιωματούχους του κράτους μας να μας στηρίζουν και να μας προστατεύουν, όχι να μας κοροϊδεύουν», σημειώνει.

Δημόσια απολογία από τον κ. Φειδία Παναγιώτου ζητά ο Παντελής Χρυσοστόμου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος, καταγγέλλοντας δηλώσεις και συμπεριφορές που –όπως αναφέρει– προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χρυσοστόμου τονίζει ότι για τα άτομα με αναπηρία η μάχη κατά της προκατάληψης αποτελεί καθημερινό αγώνα, σε ένα περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται από απαξίωση, αμφισβήτηση και ειρωνεία. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ως ενεργός πολίτης στη δημόσια ζωή δεν μπορεί να αποδεχθεί συμπεριφορές που πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο κ. Χρυσοστόμου καλεί επίσης να ξεκαθαριστεί, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, εάν οι συνυποψήφιοι του κ. Παναγιώτου στο κόμμα Άμεση Δημοκρατία συμφωνούν με τις επίμαχες δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη στάση τους.

