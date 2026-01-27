Η Δημοκρατία δεν τελειώνει στην κάλπη του Δρ .Αλέξανδρου Ζαχαριάδη

Σε μια σύντομη αλλά αναγκαία παρατήρηση με αφορμή συζητήσεις των τελευταίων ημερών γύρω από τη σχέση αυταρχισμού και εκλογών στις φιλελεύθερες αστικές δημοκρατίες αλλά και στην υζήτηση που έχει τη σημασία της τόσο εντός των τειχών όσο και εκτός, ιδιαίτερα στη σημερινή Αμερική, αναφέρεται ο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαριάδης Ερευνητικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics and Political Science.

Η εκλογική νίκη οποιουδήποτε δεν συνιστά λευκή επιταγή αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση στα ΜΚΔ, προσθέτοντας πως δεν παρέχει άδεια αυθαιρεσίας ούτε, πολύ περισσότερο, ασυλία απέναντι στον νόμο. Όταν υπάρχουν καταγγελίες που συνοδεύονται από στοιχεία, αυτές οφείλουν να διερευνώνται, συμπληρώνει.

Το ίδιο θεσμικό πρόταγμα, με διαφορετικές βέβαια αποχρώσεις, ισχύει συνεχίζει τόσο για τις δολοφονίες στη Μινεσότα όσο και για τις υποθέσεις που αφορούν το επίμαχο βίντεο και τον Δήμαρχο Πάφου. Διότι , όπως εξηγεί για να λειτουργεί ορθά μια Δημοκρατία απαιτείται όχι μόνο ο διαχωρισμός των εξουσιών, αλλά και η ετοιμότητα της Αστυνομίας και της Εισαγγελίας ώστε να διερευνάται, να κατηγορείται και,εφόσον αποδειχθεί ένοχος, να καταδικάζεται οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως αξιώματος ή πολιτικής ισχύος καταλήγει στην ανάρτηση του.