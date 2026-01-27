Carnival of Hearts: Ένα συναρπαστικό τριήμερο ρομαντισμού και καρναβαλικής διασκέδασης στο Cap St Georges Hotel & Resort

Ρομαντισμός, καρναβαλική διάθεση, χρώμα, μουσική και ατελείωτο κέφι συνδυάζονται σε ένα μοναδικό τριήμερο εμπειριών στο πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort.

Το Carnival of Hearts έρχεται για να ενώσει τη μαγεία του Αγίου Βαλεντίνου με τη χαρά και τη ξεγνοιασιά του καρναβαλιού, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια αξέχαστη γιορτή.

Το τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με το λαμπερό Carnival Soirée στο “The Club”, όπου η μουσική, ο χορός, η φινέτσα και η καρναβαλική ατμόσφαιρα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και χαμόγελα.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 15:30, η καρδιά του καρναβαλιού χτυπά δυνατά στο Cap St Georges Hotel & Resort με τη φαντασμαγορική καρναβαλίστικη παρέλαση.

Εντυπωσιακές στολές, έντονα χρώματα, μουσική και συμμετοχή γεμίζουν τον χώρο, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 15:30 με την εντυπωσιακή καρναβαλίστικη παρέλαση του Δήμου Ακάμα στον Κόλπο Κοραλλίων, προσφέροντας ένα φινάλε γεμάτο ζωντάνια, εικόνες και εορταστικό παλμό.

Το Carnival of Hearts τα έχει πραγματικά όλα ρομαντικές στιγμές για τα ζευγάρια, δημιουργικά παιχνίδια για τα παιδιά και ασταμάτητη διασκέδαση για όλους.

Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ξεχωριστό τριήμερο απόδρασης στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort, με αποκλειστικά πακέτα διαμονής, γαστρονομικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου και χαλαρωτικές υπηρεσίες ευεξίας & spa.

Οι διοργανωτές καλούν τους ενδιαφερόμενους να μην το χάσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορούν να επισκεφτούν: www.capstgeorges.com ή καλέστε στο 26 000000