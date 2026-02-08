Η Πάφος που αντιστάθηκε: Μνήμη και αλήθεια μέσα από το βιβλίο του Αντώνη Άσσου

Tο βιβλίο του δημοσιογράφου Αντώνη Άσσου με τίτλο «Η ξεχασμένη εξέγερση του 1974 – Πάφος 8 Σεπτεμβρίου», παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Α’ Λύκειο Πάφου ένα έργο, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση που ανασύρει από τη λήθη κρίσιμα γεγονότα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στη λαϊκή εξέγερση που ξέσπασε στην Πάφο έπειτα από τη δολοφονία του αστυνομικού Δημοσθένη Γεωργίου, εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πραξικοπήματος στην επαρχία. Δύο μήνες μετά τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου 1974 και το διπλό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού, η Πάφος παρέμενε υπό τον έλεγχο πραξικοπηματικών στοιχείων. Η αστυνομία τελούσε ακόμη υπό την επιρροή τους, ενώ άτακτες ένοπλες ομάδες πραγματοποιούσαν επιδρομές σε χωριά, καλλιεργώντας κλίμα φόβου και ανασφάλειας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1974, με τον «Αττίλα» να έχει ήδη καταλάβει σχεδόν το μισό νησί, ένοπλοι πραξικοπηματίες εισέβαλαν στο Μέσα Χωριό, γενέτειρα του συγγραφέα, με σκοπό να διαγράψουν συνθήματα υπέρ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Η αντίδραση των κατοίκων υπήρξε άμεση. Από τα πυρά των ενόπλων έπεσε νεκρός ο Δημοσθένης Γεωργίου, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, ενώ τραυματίστηκαν η σύζυγός του και ένας ανήλικος συγχωριανός τους. Την επόμενη ημέρα, μέλη της αντίστασης μαζί με χιλιάδες πολίτες μετέφεραν το φέρετρο του θύματος έξω από το Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, απαιτώντας την τιμωρία των ενόχων και την απομάκρυνση των πραξικοπηματιών από την εξουσία. Υπό το βάρος της λαϊκής πίεσης, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Κόσιης μετέβη στην Πάφο, παύοντας την πραξικοπηματική ηγεσία της Αστυνομίας και επαναφέροντας τη συνταγματική τάξη.

Στο βιβλίο γίνεται επίσης αναφορά σε μια ακόμη λιγότερο γνωστή λαϊκή κινητοποίηση στην Πάφο, μετά τις 15 Ιουλίου 1974, που κορυφώθηκε με την προσωρινή κατάληψη της Μητρόπολης Πάφου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου και ο πρέσβης επί τιμή Νέαρχος Παλάς. Χαιρετισμό απηύθυνε ο λυκειάρχης του Α’ Λυκείου Πάφου Γιώργος Παναγή, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Παρούτης.

Βιογραφικό

Σημειώνεται πως ο Αντώνης Άσσος γεννήθηκε το 1955 στο Μέσα Χωριό Πάφου. Αποφοίτησε από το Α΄ Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Υπηρέτησε στο Εφεδρικό Σώμα της Αστυνομίας. Έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά του πραξικοπήματος και με την επικράτηση των πραξικοπηματιών συνελήφθη και κλείστηκε στις φυλακές. Με την εκδήλωση της τουρκικής εισβολής αποφυλακίστηκε και πολέμησε στην περιοχή του αεροδρομίου ενώ το βράδυ του Σαββάτου πήρε μέρος στην επίθεση κατά του Κιόνελι. Αρχές του Αυγούστου απολύθηκε από τις τάξεις της Αστυνομίας και επαναπροσλήφθηκε την 1η Μαρτίου 1975. Φοίτησε και αποφοίτησε από την Αστυνομική Ακαδημία ενώ υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα της Δύναμης.

Παραιτήθηκε από την Αστυνομία τον Σεπτέμβρη του 1977. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Κύπρο (Γιουρόπα Κόλλεϊτζ) και στην Αθήνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Τη δημοσιογραφική του καριέρα άρχισε στην εφημερίδα «Ελεύθερη Κύπρο» με διευθυντή τον Γιώργο Φιλή και αρχισυντάκτη τον Φιφή Ιωάννου. Ακολούθως δούλεψε σε διάφορες εφημερίδες, όπως ΤΑ ΝΕΑ, Ελευθεροτυπία, Αλήθεια, Φιλελεύθερος, Σημερινή και άλλες και το περιοδικό Ενημέρωση.

Διετέλεσε αρχισυντάκτης στις εφημερίδες ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ και ΜΑΧΗ. Αρχισυντάκτης διετέλεσε και στον τηλεοπτικό ΑΝΤΕΝΝΑ, ενώ για μια δεκαετία είχε την ευθύνη και την παραγωγή της δίωρης καθημερινής επικαιρικής εκπομπής του Πρώτου Προγράμματος του ΡΙΚ «Ραδιοφωνική Εφημερίδα». Για μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε διευθυντής ειδήσεων στο ραδιόφωνο του “Λόγου”. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Κορωνοϊός για Γέλια», 2020 και “Μέσα Χωρίον- ο Τόπος, οι Άνθρωποι”, 2023. Μαζί με άλλους έγραψε το βιβλίο του Γιαννάκη Μάτση «Μετά Παρρησίας.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την επιμέλεια εκδόσεων. Επιμελήθηκε μεταξύ άλλων τρεις τόμους βιβλίων που έγραψε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου με τις αναμνήσεις της ζωής του, βιβλία πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου που έγραψε ο Τάκης Χατζηδημητρίου και άλλα και την πολύτομη σειρά “Ιστορία της Κυπριακής Δημοσιογραφίας” του δημοσιογράφου-ερευνητή Παναγιώτη Παπαδημήτρη.