Μίριαμ Μακ Κόννον: Όταν τα οικιακά αντικείμενα αφηγούνται τον χρόνο και τη μνήμη

Η Γκαλερί Blue Iris παρουίασε χτες την αναδρομική έκθεση «Πτυχές του Χρόνου» της Ιρλανδής καλλιτέχνιδας Μίριαμ Μακ Κόννον, μια εκτενή ματιά στη δουλειά της τελευταίας δεκαετίας. Πρόκειται για μια εικαστική διαδρομή που φωτίζει την ανθρώπινη εμπειρία μέσα από ταπεινά, καθημερινά αντικείμενα, μετατρέποντάς τα σε φορείς μνήμης, απώλειας και ταυτότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου στο επίκεντρο της πρακτικής της Μακ Κόννον βρίσκεται η ζωή των ανθρώπων και οι προσωπικές τους ιστορίες. Αντλώντας υλικό από άμεσες συναντήσεις και βιωματικές αφηγήσεις, η καλλιτέχνις ενσωματώνει στα έργα της προσωπικά αντικείμενα που λειτουργούν ως σιωπηλοί μάρτυρες εκτοπισμού, απώλειας και της βαθιάς ανθρώπινης ανάγκης για αίσθηση του ανήκειν.

Στους πίνακές της, τα οικιακά αντικείμενα επαναπροσδιορίζονται. Αποσπασμένα από τον γνώριμο χώρο τους, τοποθετούνται σε άτοπα φόντα, περιβαλλόμενα από μοτίβα φορτισμένα με προσωπικές και συλλογικές μνήμες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Μακ Κόννον υφαίνει οικογενειακές ιστορίες που γεφυρώνουν διαφορετικούς κοινωνικούς και πολιτικούς κόσμους, αποκαλύπτοντας τις αόρατες συνδέσεις που τους ενώνουν.

Στη συγκεκριμένη ενότητα έργων, η καλλιτέχνις διερευνά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, αποκαλύπτοντας το προσωπικό και πολιτικό νόημα των καθημερινών αντικειμένων που συγκροτούν την αίσθηση του τόπου. Πιάτα μετατρέπονται σε όρια, φλιτζάνια σχηματίζουν τοίχους, ενώ σειρές από σκηνές διαβατηρίων παραπέμπουν σε μετακινήσεις, σύνορα και ταυτότητες.

Παράλληλα, έργα με γραβάτες, νυχτικά και νυφικά υπαινίσσονται τους έμφυλους περιορισμούς που εγγράφονται ακόμη και στα πιο οικεία αντικείμενα. Η αναδρομική αυτή έκθεση, που καλύπτει δέκα χρόνια δημιουργίας, καλεί τον θεατή να αναγνωρίσει τον ήσυχο αλλά ουσιαστικό ρόλο των οικιακών αντικειμένων στη διαμόρφωση της προσωπικής ασφάλειας και της αίσθησης του εαυτού. Έργα της Μίριαμ Μακ Κόννον βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές διεθνώς.

Έχει εκπροσωπήσει την Ιρλανδία και την Κύπρο σε Μπιενάλε στο Πεκίνο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, η Χάγη, η Κύπρος και η Ιρλανδία. Έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση για δημόσιες εγκαταστάσεις στις δύο χώρες. Το πιο πρόσφατο έργο της, Lost Lace (2022), δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής στις ζωές που χάθηκαν κατά την πανδημία Covid-19 στην Ιρλανδία. Γεννημένη στην Ιρλανδία, η Μακ Κόννον ζει και εργάζεται στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια. Σημειώνεται πως η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου.