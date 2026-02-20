Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Μασκέ πάρτυ στην Πάφο για το Παφίτικο Καρναβάλι 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Μασκέ Πάρτυ του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Κέννεντυ, γεμίζοντας το κέντρο της Πάφου με μουσική, χρώμα και αποκριάτικη διάθεση.

Το Μασκέ Πάρτυ, ξεκίνησε με τους DJ Kalozois και DJ Elmeco να δίνουν τον ρυθμό της βραδιάς με ένα δυναμικό και ξεσηκωτικό μουσικό πρόγραμμα που κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι το βράδυ.

Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τις πιο ευφάνταστες και εντυπωσιακές στολές τους, μετατρέποντας την Πλατεία Κέννεντυ σε μια μεγάλη, ζωντανή γιορτή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησαν στην απονομή δώρων για τις καλύτερες αποκριάτικες στολές.

Ανάμεσα στα έπαθλα περιλαμβάνονταν δείπνα σε εκλεκτά εστιατόρια της πόλης μας, προσφορά τοπικών επιχειρήσεων που στηρίζουν διαχρονικά τον Δήμο Πάφου.

