Σύλληψη 31 χρονου για κλοπή μοτοσικλέτας στην Πάφο και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι της Κυριακής στην Αστυνομία από 27χρονο ότι κλάπηκε η μοτοσικλέτα του, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 6 χθες το απόγευμα, ο παραπονούμενος εντόπισε τη μοτοσικλέτα του σε σημείο της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη και στην προσπάθεια του να τη διαφυλάξει, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία αφού τον κτύπησαν, τον έριξαν στο έδαφος και εγκατέλειψαν τη σκηνή, οδηγώντας την κλοπιμαία μοτοσικλέτα.

Ο παραπονούμενος κατάφερε και ανέκοψε το ένα εκ των δύο άγνωστων προσώπων σε παρακείμενο σημείο του δρόμου, χωρίς όμως να εντοπίσει τη μοτοσικλέτα του.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, μέλη της οποίας διενήργησαν έλεγχο στα στοιχεία του προσώπου που ανακόπηκε και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 31χρονο.

Αυτός μεταφέρθηκε στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, κλοπής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλης ζημιάς και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο παραπονούμενος εξετάστηκε από τον επί καθήκοντι ιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αιμάτωμα τριχωτού κεφαλής, και εκδορές. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

