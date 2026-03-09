Ιωάννου: Αφαιρούνται 200 καταφύγια, στο 99% ο έλεγχος - Έπρεπε να γίνει πριν 1 χρόνο παραδέχεται ο ΥΠΕΣ (ηχητικό)

«Γύρω στα 200 καταφύγια που βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση θα αφαιρεθούν» δήλωσε στον Πολίτη 107.6 & 97.6 ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο ίδιος ανέφερε ότι επιθεωρήθηκε περίπου το 99% των 2.480 καταφυγίων που ήταν καταχωρημένα, εκ των οποίων περίπου 200 κρίθηκαν ακατάλληλα και θα αφαιρεθούν, ενώ περίπου 230 δεν είναι διαθέσιμα για το κοινό.

Μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση», εξήγησε ότι το σύστημα καταφυγίων ξεκίνησε το 1999 και βασίστηκε κυρίως σε ιδιωτικούς υπόγειους χώρους που δηλώθηκαν εθελοντικά. Τα τελευταία χρόνια, είπε ο Υπουργός, έγινε προσπάθεια αύξησης της κάλυψης μέσω εντοπισμού υπόγειων χώρων δημόσιας χρήσης, όπως χώρων στάθμευσης και υπόγειων εγκαταστάσεων.

Η κάλυψη, όπως σημείωσε ο κ. Ιωάννου, υπολογίζεται σήμερα περίπου στο 40-45% του πληθυσμού, ενώ τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος έλεγχος των καταγεγραμμένων χώρων.

Προωθείται αναδιοργάνωση της Πολιτικής Άμυνας

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, ακόμη, στην ανάγκη ενίσχυσης της Πολιτικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη και λειτουργεί με περίπου 30-35 λειτουργούς από τις 42 προβλεπόμενες θέσεις.

Όπως επισήμανε, προωθείται νομοθεσία για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και τη δημιουργία θέσης εθνικού συντονιστή, ενώ μέχρι την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας θα διοριστεί προσωρινός συντονιστής.

Προσωρινό το σύστημα με τα SMS μέχρι να λειτουργήσει το 112

Όσον αφορά το σύστημα απόστολής SMS και τις δοκιμές, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι τα μηνύματα SMS αποτελούν ένα πρόσθετο εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο σύστημα σειρήνων. Όπως σημείωσε, η πλήρης και άμεση προειδοποίηση των πολιτών θα καταστεί δυνατή μόνο με την εφαρμογή του συστήματος 112.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σύστημα είχε προκηρυχθεί το 2022, ωστόσο η διαδικασία κρίθηκε λανθασμένη και ακυρώθηκε το 2024, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα προκήρυξη. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 112 θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.

Μέχρι τότε, το σύστημα SMS λειτουργεί προσωρινά και παρουσιάζει περιορισμούς, καθώς βασίζεται στον τόπο εγγραφής του χρήστη στον πάροχο τηλεπικοινωνιών. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι πολίτες που εργάζονται ή μετακινούνται σε άλλη επαρχία ενδέχεται να μην λάβουν προειδοποιητικό SMS.

Αναφερόμενος σε πιθανά περιστατικά όπως πύραυλοι ή drones, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι όταν εντοπιστεί απειλή από τα ραντάρ υπάρχει συνήθως ένα χρονικό περιθώριο λίγων λεπτών πριν από την πιθανή πρόσκρουση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Πολιτική Άμυνα ενημερώνεται άμεσα και ενεργοποιεί τα διαθέσιμα μέσα προειδοποίησης.

