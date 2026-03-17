Άμεσα μέτρα για αφθώδη πυρετό και ετοιμότητα για στήριξη τουρισμού ζήτησε ο Ν.Παπαδόπουλος

Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό ενώ πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για στήριξη του τουρισμού, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο περιοδείας στην Πάφο.

Κληθείς να σχολιάσει την επιστολή που απέστειλε στον ΠτΔ, ζητώντας τη σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως είχαν ζητήσει ενημέρωση για τα δύο ζητήματα, την πανδημία του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας. «Πάρα πολύ ορθά», συνέχισε, «έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση σε νέα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφικής μας βιομηχανίας».

Η δική μας θέση, πρόσθεσε, «είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα για να διασώσουμε τον τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι αποδοτικές, αποτελεσματικές και ουσιαστικές, έτσι ώστε ο κάθε κτηνοτρόφος που έχει πληγεί να επιστρέψει πίσω στη θέση που ήταν πριν πληγεί από την επιδημία του αφθώδους πυρετού».

Είπε ακόμη πως το δεύτερο ζήτημα για το οποίο είχαν ζητήσει ενημέρωση από την ΠτΔ είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός σχεδίου στήριξης της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Μακάρι να μην χρειαστούμε ένα τέτοιο σχέδιο», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα πως «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, «θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία διαφήμισης και ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, για να ανατραπεί το κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από κάποια διεθνή μέσα ενημέρωσης για την Κύπρο».

Όπως είπε, «πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι κανένας τουρίστας δεν κινδυνεύει αντίθετα, υπάρχει πλήρης ασφάλεια στην Κύπρο όσον αφορά την επίσκεψη τουριστικών ροών». «Ξεκινήσαμε σήμερα την περιοδεία μας στην Πάφο με την επίσκεψη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου, όπου με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες.

Δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί η κίνηση από τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις και αυτό χαροποιεί όλους μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, προσθέτοντας πως έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη Β’ φάση του αεροδρομίου Πάφου, κάτι που, όπως ανέφερε, «θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της χώρας μας».

Οι συγκοινωνίες, και ιδιαίτερα η αεροπορική διασύνδεση της χώρας με σημαντικές αγορές του εξωτερικού, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, «είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της τουριστικής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας».

Μετά το αεροδρόμιο Πάφου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, συνοδευόμενος από υποψήφιους βουλευτές της επαρχίας Πάφου, τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, και τον βουλευτή του κόμματος και υποψήφιο, Χρύσανθο Σαββίδη, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Ιεροκηπίας (Γεροσκήπου), ενώ το αργότερα απόγευμα αναμένεται να παραστεί σε τιμητική εκδήλωση στελεχών της περιοχής Χλώρακας, στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας στη Χλώρακα.