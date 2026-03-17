Παραδέχεται η υποψήφια βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας ότι φυλακίστηκε στα κατεχόμενα για διακίνηση ναρκωτικών

Η Βάλερη Ταραπάι συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση κάνναβης με ακόμη έναν Ελληνοκύπριο το 2017

 

Η υποψήφια βουλεύτρια της Άμεσης Δημοκρατίας Βάλερη Ταραπάι στην επαρχία Κερύνειας είναι το πρόσωπο που καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τ/κ δημοσιεύματα η Βάλερη Ταραπάι συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση κάνναβης με ακόμη έναν Ελληνοκύπριο το 2017. Η Βάλερη Ταραπάι ήταν 21 ετών και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση από λεγόμενο δικαστήριο των κατεχομένων.

Η Βάλερη Ταραπάι σε δηλώσεις στο philenews παραδέχθηκε ότι συνελήφθη από τις «αρχές» στα κατεχόμενα και πως καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Υποστήριξε δε ότι εξέτισε ποινή δύο ετών και αποφυλακίστηκε λόγω καλής διαγωγής.

Ακολούθως ανέφερε ότι έχει καθαρό ποινικό μητρώο στην Κυπριακή Δημοκρατία και πως ουδέποτε είχε πρόβλημα με την Αστυνομία στις ελεύθερες περιοχές. Παραδέχθηκε επίσης ότι έκανε λάθος αλλά υποστήριξε ότι αδικήθηκε διότι ήταν παιδί και δεν προστατεύθηκε. Συγκεκριμένα είπε ότι «ισχύει ότι είχα στην κατοχή μου ναρκωτικά, αλλά τα τρία χρόνια φυλάκισης δεν είναι κάτι που στέκει καθώς δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα και το είδαμε και πρόσφατα με τους Ελληνοκύπριους που συνέλαβαν».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

